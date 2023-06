Končí školní rok, žáci základních a studenti středních škol v České republice si převezmou hodnocení své půlroční práce. V pátek 30. června dostanou svá vysvědčení.

Redakce Deníku se rozhodla, že vystaví vysvědčení vedení bývalých okresních měst. Primátoři, starostové a radní sice nemohou „na prázdniny“ na celé dva měsíce, ale letos na podzim budou mít za sebou první rok současného volebního období. A i proto jejich vysvědčení může napovědět, zda si podle vás, našich čtenářů, vedou dobře nebo špatně. Deník ovšem nechce být a není samozvaným soudcem, rozhodl se, že dá slovo právě občanům měst, kteří mohou své vedení oznámkovat stejně jako ve škole – tedy od jedničky po pětku. V Prachaticích to podle čtenářů rozhodně není na vyznamenání, ještě kousek a měly by si dát reparát. Deník vybral čtyři oblasti, které mohli čtenáři oznámkovat a Prachatičtí mají tři čtyřky a jednu trojku.

Prvním tématem byla Doprava a dopravní dostupnost včetně infrastruktury, cyklistika, chodci. Zde čtenáři udělili Prachaticím 4. Stejně tak dopadly v oblasti Bytové politiky, tedy jak dostupné jsou byty a domy ve vašem městě, Vytváření bezpečného místa pro život bez nebezpečných oblastí. Jen téma Podpora vrcholového i mládežnického sportu včetně dostatečných sportovišť ohodnotili čtenáři známkou 3.

Jan BauerZdroj: RedakceDeník proto požádal o komentář zástupce vedení Prachatic, starostu Jana Bauera a místostarosty Jana Kotrbu a Jakuba Nepustila. Starosta Jan Bauer vzhledem ke svému krátkému působení ve vedení města Prachatice bere anketu spíše jako vizitku předchozích vedení za posledních dvanáct let. „Nicméně názory čtenářů vnímám a pokusíme se s některými problémy trochu pohnout. Například dopravní dostupnost Prachatic je velmi špatná, a proto jsem jako poslanec velmi usiloval o dostavbu dálnice D4 alespoň z Prahy do Písku. Jsem rád, že se tento úsek dokončí na sklonku roku 2024 a cesta na Prahu bude o něco pohodlnější,“ uvedl.

Jan Kotrba.Zdroj: Deník/ RedakcePro místostarostu Jana Kotrbu je takové vysvědčení zpětnou vazbou, a také možnou formou diskuze zapojení veřejnosti do témat, na kterých je třeba pracovat, aby město příště dostalo lepší hodnocení. „Osobně si dovolím pouze polemizovat zejména s bezpečným místem v Prachaticích, které Prachatice za mě určitě jsou. Patříme mezi deset nejbezpečnějších zemí na světě podle žebříčku Global Peace Index a okres Prachatice obecně patří spíše k těm bezpečnějším místům v rámci celé země, to dokládají i statistiky evidované Policií ČR. Osobně jsem strávil v rámci Erasmu několik měsíců v bulharském Plovdivu a (ne)jen po téhle zkušenosti je málo míst na světě, kde se cítím tak bezpečně, jako právě v Prachaticích,“ řekl prachatický místostarosta.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za Prachatice. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku.

Jakub Nepustil správně podotkl, že vysvědčení se dává za nějakou dříve odvedenou práci. K dopravě uvedl, že: „Každému, kdo jen trochu zná možnosti změn v oblasti dopravy, bydlení apod. je jasné, že hodnocení se týká práce vedení města v předchozích obdobích a otázky by tedy měly být směrovány na bývalé vedení města. My sami jsme kandidovali do místního zastupitelstva a usilovali o změny v rozvoji města, protože v mnoha ohledech jsme s minulým vývojem sami nebyli spokojeni. Bohužel formulování otázek není konkrétní a pokud se týká dopravy a dopravní dostupnosti, je třeba rozlišit, co je v kompetenci města a co v kompetenci Jihočeského kraje jako majitele komunikací a vedení města nemůže příliš ovlivnit.

Jakub Nepustil.Zdroj: Foto: DeníkPřesto za tu velmi krátkou dobu, po kterou jsme v současné vládní koalici, se v uvedených tématech udělal podle mého velký kus práce. Kromě připravovaných projektů, jejichž realizace od fáze projektu do uvedení do provozu trvá mnoho let, jsme například již ve velice krátkém termínu alespoň provizorně realizovali chybějící chodník pro pěší na místě parkoviště v bývalých kasárnách ve směru do centra města, připravujeme od projektu chodník od sídliště na hřbitov, přepracovávají se projekty křižovatek Hradební - Za Baštou a Kasárenská - Slunečná, které byly dříve navrženy bez ohledu na pěší trasy a bez přechodů pro chodce a podobně. V oblasti bydlení, kde se po dlouhou dobu žádná výstavba v Prachaticích nerealizovala ani nepřipravovala, současné vedení města se pustilo do přípravy od projektů území pro možnou výstavbu bytových domů v lokalitě Budovatelská - Národní. „Pro výstavbu rodinných domů připravujeme co nejrychlejší realizaci parcel v lokalitě Pod Cvrčkovem,“ upřesnil.

K hodnocení bezpečnosti se podle vlastních slov neumí vyjádřit, protože nejsou konkretizována nebezpečí, kterých se hodnocení týká. „Podle statistik patří Prachatice mezi nejbezpečnější města,“ dodal. Ve sportu vedení města podle Jakuba Nepustila navazuje na stávající infrastrukturu. „Chceme rozvíjet další aktivity přiměřené danému území v lokalitě bývalé střelnice, když opět začínáme od nuly od prvotních úvah a zadání projektů, pokračujeme v přípravě dalších singltreků, v návrhu je realizace fitness prvků pro veřejnost podél tankovky,“ uvedl Jakub Nepustil s tím, že ne vše se daří a je možné realizovat i s ohledem na finanční možnosti města. „Rozhodně si jsme ale mnoha nedostatků vědomi a snažíme se usilovně pracovat na jejich odstraňování a k tomu nám pomáhají i konkrétní podněty od veřejnosti,“ zakončil.

Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

