Symbolicky na 1. máje se v prachatickém SeniorPointu uskutečnilo zahájené nové měsíční výstavy fotografií z našich fotoalb s názvem Svatby včera, dnes a zítra. Na vernisáž přišly více než čtyři desítky lidí.

Na 1. máje začala v prachatickém SeniorPointu výstava fotografií z našich fotoalb s názvem Svatby včera, dnes a zítra. | Foto: Poskytla Hanka Rabenhauptová

Už před dvěma měsíci byla vyhlášena výzva k zasálání fotografií z alb, které ukazují svatby našich dětí, rodičů, prarodičů či přátel. "Fotografií se nám sešlo více, než jsme mohli zveřejnit," má radost kurátorka výstavy Hanka Rabenhauptová. Nejstarší fotografie nám jsou z let 1929, 1932 nebo 1946. Nechybí ale obrázky ze současnosti. "Jde tedy o výstavu fotografií několika generací a ukázky vývoje svateb, dodržování tradic i dnešních nových módních vlivů. Přišly fotografie z Čech, Slovenska, Bosny a Hercegoviny i Kanady.

Součástí výstavy byla i ukázka svatebních šatů ze svatebního salónu Valentýnka. Objevily se také svatební doplňky jako prstýnky, oddací listy, oznámení, přání, myrta, závoje, ale i kloboučky staré více než 75 let. "Na vernisáži nechyběl ani svatební dar a jako další dekorace byly svatební dort, prostírání, květiny, nebo bublifuky, či společná fotografie," popsala Hanka Rabenhauptová.

Všichni, kdo přišli, se shodli, že to nejdůležitější i u klasických svateb bylo setkání, sdílení příběhů, povídání. A tak se v SeniorPointu vyprávěly se příběhy o tom, že na jedné nedávné svatbě neměli nevěsta se ženichem prstýnky opravdové, ale vytetované. Vzpomínalo se na to, že, když někdo chtěl v jistém časovém období svatbu v kostele, stejně musel nejprve na radnici i to, že v určitém období bylo maso na lístky a muselo se získat potvrzení, že se koná svatba nebo, jak svědek nedorazil na svatební obřad a musela se narychlo řešit změna. Jiný z přítomných vzpomněl, že nevěstu píchla včela a celý obřad mohl být ukončen, jiný zase, že rodiče na svatbu nedorazili a na jiné svatbě bylo i dvě stě padesát hostů. Došlo také na srovnání, že dříve byly svatebními dary ručníky, utěrky, vařečky, příbory, žehličky a dnes jsou to byty, auta, zájezdy i peníze.

Došlo také na téma, kde se v současné době svatby konají, že nejde jen o obřadní síně či kostely, ale snoubenci se nechají oddat v louce, na rozhledně, na vodě, na zámku, ve stráni a klidně i ve vzduchu. Přítomní si vzpomněli i na pověru, že svatba se nemá konat v květnu a že se najdou odvážlivci, kteří to poruší. Stejně jako se najdou ti, kteří svatbu zkouší častěji, klidně i čtyřikrát. A samozřejmě došlo i na diskuzi o zdravotně postižených, protože i ti mohou mít úžasnou svatbu v kostele. Na závěr Prachatičtí posteskli, že některé obřadní síně mají bariéry a vozíčkář se tam nedostane, pro sluchově postižené je zase velký problém nedostatečně ozvučený prostor.

A protože setkání v SeniorPointu v Prachaticích bylo 1. května, tak došlo také na líbání pod rozkvetlou větví. Tři muži dobrovolníci políbili každého, koho mají rádi, a především to byli jejich ženy. "Kdo na vernisáži byl, tak se pobavil. A nejen Prachatičtí teď mají do konce května možnost výstavu v budově KreBul navštívit," uzavřela Hanka Rabenhauptová. Dodala, že možnost fotografie vidět je v pracovním týdnu denně od 10 do 17 hodin.

Víte, jak se nazývají výročí svatby?

1 rok – bavlněná: Mít se jako v bavlnce

2 rok – papírová: Papír při správné péči může létat v oblacích poskládaný jako vlaštovka

3 rok – kožená: Znamená pevnost, odolnost

5 rok – dřevěná: Srůstání dvojice, kmen zesiluje

6 rok – železná

7 rok – měděná

8 rok – bronzová

9 rok - hliněná

10 rok - cínová

15 rok - křišťálová nebo skleněná svatba

20 rok - porcelánová svatba

25 rok - stříbrná svatba

30 rok - perlová svatba

35 rok - korálová nebo také plátěná či lněná svatba

40 rok - rubínová svatba

45 rok - safírová svatba

50 rok - zlatá svatba

55 rok - smaragdová svatba

60 rok - diamantová svatba

65 rok - kamenná svatba

70 rok - platinová nebo briliantová svatba

75 rok - nebeská nebo korunovační svatba

80 let a víc - multi-platinová