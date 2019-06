Chlumany – Sedm vysoušečů přivezla Kateřina Pudivítrová, starostka Chluman, pro obyvatele obce, které postihla minulou sobotu blesková povodeň. Vytopeny byly celkem tři domy, dva ve středu obce, další pod místním rybníkem.

Tři domy, ve kterých počítají majitelé škody, vytopené sklepy, podmáčené trávníky a nepořádek. To všechno za sebou nechala voda, která protekla obcí Chlumany na Prachaticku v sobotu 22. června. | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Voda se do Chluman valila ze dvou stran. Pod rybníkem musely být evakuovány tři domy, do dvou se obyvatelé po chvíli mohli vrátit, voda je nezaplavila, třetí zůstal opuštěný do rána. „Do každého z vytopených domů jsme dali dva vysoušeče, tedy celkem šest vysoušečů, poslední jsme nechali pro ty, co mají vytopené sklepy,“ uvedla k rozdělení Kateřina Pudivítrová. Podle jejích slov nesou velkou vodu obyvatelé vytopených domů statečně. „Mluvíme s nimi, zda něco nepotřebují, ale zvládají všechno vlastními silami. Jsou skvělí,“ ujistila.