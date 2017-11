Výšlap na Boubín bude, zákaz odvolají

Šumava - Novoroční výšlap na Boubín bude. Deníku to potvrdil Jaromír Kříha, ředitel Lesního závodu Boubín Lesů ČR.

Výstup na vrchol Boubína spojený s již tradiční Slivestrovskou jízdou zvláštního vlaku si nenechají ujít stovky lidí. Ilustrační fotoFoto: Jaroslav Pulkrábek

Navzdory tomu, že je momentálně uzavřen vstup do Národní přírodní rezervace Boubín, který platí až do února, tradice podle všeho ohrožena není. „Děláme vše pro to, aby cesty na Rozhlednu z Kubovy Huti, Včelné a Vimperka byly co nejdříve průchozí,“ ujistil.

V tuto chvíli jsou uzavřené veškeré turistické cesty včetně trasy okolo Boubínského pralesa i přístupových cest k rozhledně Boubín. „Odstraňujeme polomy, pak se pustíme do oprav poválkových chodníků,“ upřesnil.

Říjnová vichřice nezruší ani novoroční výstupy na jiná místa Šumavy.

Celou řadu dotazů, zda nebude ohrožena tradice novoročních výšlapů na území Národního parku, zaznamenal v poslední době Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava. „Místem, kam se turisté nedostanou, je Medvědí stezka, která je atraktivní především v zimě. Jinak například tradiční novoroční výstup na Poledník ohrožený není. Obecně platí, že na území Národního parku jsou novoroční výšlapy na řadu míst, třeba na Plechý, Třístoličník a podobně a ani tady nebude v souvislosti se srpnovými a říjnovými polomy problém,“ upřesnil Jan Dvořák.

Ohrožený není ani tradiční silvestrovské polední setkání na Bučině u Kvildy. „Tradičně se sejdeme na hraničním přechodu,“ uvedl Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Doplnil, že silvestrovskou cestu žádné případné polomy v současné době neohrožují.