Šicí stroj vytáhla Angelika Jančárová z Prachatic ze skříně po třiceti letech před třemi týdny. Oslovila opraváře, který ho dal „dopucu“ a pustila se do šití roušek. „Bylo to potřeba. Strašně mě štvalo, že prodavačky, záchranáři i zdravotní sestry a všichni tihle lidé jsou vystaveni nebezpečí v první linii a mají na ústech jen obyčejný hadr, protože v době vydání nařízení nic jiného doma neměli,“ vysvětluje Angelika, proč se pustila do šití. Sama si přes ústa dala svůj oblíbený šátek Jack Daniels a až kamarádka jí první roušku vyrobila právě z něj.

Mustr na slušivou roušku si Angelika vzala u moderátorky „nováckých“ zpráv, tu si nafotila zleva, zprava a začala metodou pokus omyl vytvářet střih. „Pak jsem šila, párala, šila a párala. Až jsem to vychytala a udělala střih nejen dámský, ale i pánský a dětský. Když už to musíme mít, tak ať nám to taky sluší,“ směje se. Nakonec u jejího kuchyňského stolu vyrobila sedm stovek roušek, které všechny rozdala mezi kamarády, přátele a známé. Gratis.

„Sice se mi přes zprávy ozývali lidé, že koupí, ale za prvé, já za to nechci peníze a za druhé nebyla jsem schopná ušít roušky pro každého, kdo chtěl. Přednost u mě měli právě lidé z první linie, a ty jsem zazásobila. I když pravda, asi budu v létě chodit polonahá. Na roušky jsem spotřebovala nejen ubrusy, ale i šatičky a za oběť koronaviru padla i nějaká ta halenka, která mi ležela ve skříni,“ vysvětluje Angelika, která šila dva týdny a za den zvládala i sto padesát kousků. Látkou ji zásobovali známí a kamarádi, ale i pro ni do té chvíle cizí lidé jako třeba manželé Mühlsteinovi z Prachatic. „Odměnou mi je to, že se lidem moje roušky líbí a že jsou zároveň funkční. Střih jsem se snažila přizpůsobit tomu, že někteří musí v té roušce vydržet v práci i dvanáct hodin a ještě se u toho musí hýbat,“ vysvětluje.

Největší šicí vlna je podle Angeliky už za námi. Ale i ona počítá s tím, že zakrytá ústa budou ještě chvíli v kurzu. „I tak bych si ale přála, tedy až to všechno skončí, udělat výstavu roušek. Třeba na radnici v zimní zahradě. Každý by tam mohl tu svou oblíbenou nebo vlastnoručně ušitou roušku třeba jen půjčit. Vedení radnice i ostatní lidé by měli vidět, jak jsou lidé v Prachaticích šikovní a měli by vědět, že se o sebe dokáží postarat,“ dává k úvaze další nápad.

