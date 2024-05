Až čtyři metry vysoké sloupy už stavbaři postavili na okraji Českých Budějovic podél výpadovky na Písek. Stanou se oporou pro nové protihlukové stěny. Silnice je kvůli stavbě zúžena o jeden pruh.

Stavba protihlukových stěn v Českých Budějovicích podél výpadovky na Písek ubrala komunikaci jeden pruh. | Video: Edwin Otta

Na třech místech vznikají na okraji Českých Budějovic podél výpadovky na Písek nové protihlukové stěny. Staré stěny složené jen z prken vložených mezi ocelové opěry už stavbaři odstranili. A nyní už jsou u silnice vztyčené nové sloupy.

Výpadovka na Písek je kvůli stavbě, která je investicí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aktuálně zúžena o jeden pruh asi v délce 300 metrů. Nové stěny jsou potřeba kvůli nadlimitní hlukové zátěži. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD se dvě z nových stěn budou nacházet na výjezdu z Budějovic ještě před křižovatkou výpadovky s Husovou třídou. Třetí pak naváže za křižovatkou směrem na Písek.

„Během stavebních prací budou vybudovány nové stěny, které budou prodlouženy a navýšeny na výšku tři nebo čtyři metry,“ uvedl Adam Koloušek. Nové stěny budou neprůhledné, ale v jednom místě i průhledné.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provede rekonstrukci společnost STRABAG Silnice a. s. za cenu 18 milionů Kč bez DPH. Práce jsou na místě plánované do druhé poloviny června.

V přípravě jsou ještě další dvě větší akce pro ŘSD v blízkosti Českých Budějovic. Už v nejbližších dnech by mohla být podepsána smlouva se zhotovitelem obchvatu Češnovic a Dasného, který by se měl následně začít stavět a běží výběrové řízení na zhotovitele severní spojky. Tam byl prodloužen termín podání nabídek do května. Pro obě stavby už se provádějí různé přípravné práce.

V místě stavby protihlukové stěny u výpadovky na Písek, by ale řidiči měli provozu věnovat zvýšenou pozornost. Policie zde zhruba před měsícem vyšetřovala nehodu, kdy si zřejmě řidička spletla směr jízdy a vjela do protisměru, kde pak došlo k havárii dalších dvou vozidel.

Podle policejního mluvčího Milana Bajcury si žena za volantem vozu Hyundai I10, která celou patálii zavinila, zřejmě spletla směr jízdy. „Jela v místní části České Vrbné ve směru od ulice Husova třída na křižovatku se silnicí I/20, kde odbočila vlevo. Neobjela však dělící pás a vjela do protisměrné dvoupruhové silnice směřující od obce Dasný na České Budějovice," popsal policejní mluvčí kritické zaváhání.

Jeho následky na sebe nenechaly dlouho čekat. „V tu chvíli zde proti ní jela dvě osobní motorová vozidla, obě tovární značky Škoda Octavia, přičemž první z nich na protijedoucí vozidlo reagovalo snížením rychlosti. Na to ale nestihla zareagovat řidička druhé vozu a zezadu do něj narazila. Při dopravní nehodě se lehce zranili dva spolucestující z prvního vozidla Škoda Octavia," dodává Milan Bajcura.

Dopravu pak policisté v místě nějaký čas museli řídit kyvadlově v posledním zbývajícím volném pruhu ze čtyř.