Dráhy se v letošním roce pouští do rozsáhlých oprav na Prachaticku a Českokrumlovsku. První na Prachaticku začíná ve čtvrtek 4. dubna a pro cestující na trase Volary – Strakonice to znamená komplikace. Zajištěna je náhradní autobusová doprava.

Ilustrační foto. | Foto: GW Train

Stavební práce Správy železnic zastaví vlaky na trase ze Strakonic do Volar. „V termínu od 4. dubna do 17. června budou všechny vlaky v celé trase nahrazeny autobusovou dopravou,“ informuje provozovatel vlaků na trati GW Train na webových stránkách.

Na Prachaticku nepojedou vlaky

Správa železnic následně upřesňuje, že pracovat se bude nejen na údržbě, ale také na opravě propustků a mostů. V první, tedy dnes 4. dubna, a poslední den, 17. června, výluky některé vlaky pojedou bez omezení. Jízdní řády jsou proto rozděleny do tří etap.

Jízdní řád pro čtvrtek 4. dubna 2024 (kompletní výlukový jízdní řád najdete ve fotogaleriii u článku):

Jízdní řád autobusů po dobu výluky na trati Strakonice - Lenora ve čtvrtek 4. dubna.Zdroj: GW TrainOd pátku 5. dubna budou všechny vlaky nahrazeny autobusem, které se budou řídit výlukovým jízdním řádem. GW Train zároveň upozorňuje, že autobusy jedou mimo zastávky Bohumilice v Čechách zast. a Zátoň-Boubín. Do těchto zastávek zajíždí mikrobusy, na které je nutné přestoupit. Jízdní řád těchto mikrobusů je zveřejněn samostatně. Platí po celou dobu výluky.

V případě dotazů mohou cestující volat na číslo 733 785 009.

Přejezdy v Prachaticích zavřou v létě

Přejezd v ulici Nebahovská v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováSpráva železnic chystá letos v srpnu opravy obou železničních přejezdů v Prachaticích, a to jak v Nebahovské ulici (u sběrny), tak v ulici Žernovická (hlavní tah na České Budějovice). Od původního plánu zavřít oba přejezdy v jednom termínu nakonec ustoupila, ale i tak bude situace dost komplikovaná. Přejezd v Žernovické bude na deset dní uzavřen pro veškerou dopravu. Na stejný čas bude uzavřený i přejezd v ulici Nebahovská, tam ale dostanou výjimku vozidla integrovaného záchranného systému s ohledem na to, že na trase je Nemocnice a sanitní vozy by měly příjezd ní příliš komplikovaný, mnohdy možná i nemožný.

Most půjde k zemi

Opravy na kolejích nejsou ovšem jediné práce, které správa železnic na Prachaticku v letošní sezoně chystá. Železniční most nad hlavním tahem silnice k hraničnímu přechodu ve Strážném by měl být odstraněn a správa železnic se chystá postavit viadukt úplně nový. Přesné termíny ale zatím nejsou známy. Definitivní rozhodnutí padne během dubna. Správa železnic zatím nemá potřebná povolení.

Vimperští zavírají „Májovku“, od Zlaté hvězdy k poště neprojede ani kolo

Situaci v dopravě na Vimpersku je nutné zkoordinovat. Začátkem tohoto týdne totiž začala rozsáhlá oprava silnice v úseku Borová Lada – Zahrádky kemp - Horní Vltavice. „Ta se loni zkomplikovala a práce jsme mohli zahájit až letos. Opravy tam potrvají do 20. července,“ uvedl Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic.

Úplná uzavírka silnice II/167 je rozdělena na etapy: - Etapa 1A: Borová Lada – Kemp Zahrádky, termín od 2. do 15. 4.2024; - Etapa 1B: Borová Lada – Kemp Zahrádky, termín od 16.do 21. 4.2024; - Etapa 2: Kemp Zahrádky – Polka, termín od 22. 4. do 19. 5.2024; - Etapa 3: Polka – Račí, termín od 20. 5. do 9. 6. 2024; - Etapa 4: Račí – Horní Vltavice, termín od 10. 6. do 30. 6. Dokončení stavby – termín od 1. 7. do 20. 7.

Mluvčí jihočeského krajského úřadu Hana Brožková uvedla, že kraj stanovisko vydá v nejbližších dnech v případě, že bude domluvena časová koordinace staveb. „Navržená objízdná trasa úplné uzavírky pro železniční most vede přes uzavřenou silnici z Horní Vltavice na Borová Lada,“ vysvětlila.

Ředitelství silnic a dálnic původně už letos chtělo spustit opravu hlavního tahu silnice na hraniční přechod Strážný. Nakonec od ní ale upustilo.