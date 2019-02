Prachaticko - Letošní povodně citelně poznamenaly hospodaření rybářů, a to jak těch sportovních, tak i těch, kteří dodávají rybu na vánoční tabule.

I přes značné ztráty ryb a komplikace, které rybáři očekávají při výlovech rybníků, by se cena tradičního vánočního kapra zvyšovat něměla.

„Veškeré závěry, co se týče ceny ryb, jsou v současné době zatím předčasné. O ceně nelze spekulovat. Podle mého názoru se zvyšovat nebude, a pokud ano, rozhodně to nebude nic dramatického,“ uvedl ředitel Školního rybářství Protivín Václav Šrámek.

Podle jeho slov se letošní povodně projeví spíše na ekonomice firmy, která při nich značně utrpěla. A to nejen ztrátou ryb, ale také poškozením rybníků a rybochovných zařízení. „V současné době je situace stabilizovaná a vody je tolik, kolik by mělo být normálně. Nejsme ale schopni reagovat operativněji, například ryby přesouvat. Musíme počkat na výlovy, ty budou letos ale mimořádně náročné. V některých rybnících ryba chybí, jinde je pomíchaná. Bude tedy obtížnější ji třídit,“ popisoval očekávané komplikace Šrámek.

Také sportovní rybáři se připravují na výlovy. Ty by měly pomoci vyčíslit přesně škody, které povodně nadělaly. „Rybník v Bohunicích byl ale vyplavený, tam moc ryb nezbylo. Proto se chystáme zejména na přelovení řeky, chystáme ho na říjen. Tam by se měl lovit pstruh potoční, doufáme také, že tam najdeme část pstruhů duhových, kteří nám unikli při velké vodě ze sádek,“ vysvětloval hospodář rybářské organizace v Husinci Milan Sucharda. Ujišťoval, že následky povodní už jsou z větší míry odstraněny i v Husinci. „Jen sádky máme poloprázdné, je tam méně než deset procent ryb, zbývá také opravit břehy řeky, to je ale věc Povodí Vltavy,“ doplnil hospodář.

Dále sdělil, že v letošním roce se už žádné ryby do sportovních revírů nasazovat nebudou. „Celý plán jsme splnili na jaře,“ zakončil Sucharda.

