S mobilem Šumavou. Turista se na neznámé trase neztratí a objeví nepoznané

Je libo výlet do nepoznaných míst Šumavy, jihu Čech nebo jiných částí republiky, kde to na první pohled nevypadá jak na Karlově mostě? Méně známé turistické trasy od pátku 14. června dokáže najít nová aplikace do mobilního telefonu EPU. A tomu se ještě turista dozví zajímavosti o okolní přírodě a při svačině si může odpovídat na kvízové otázky.

Cestou na rozhlednu Javorník zkoušela výprava novou aplikaci. | Video: Deník/Jana Vandlíčková