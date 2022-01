Křižovatku v ulici Karolíny Světlé, její napojení na Boubínskou ulici a na silnici první třídy ve Vimperku vidí vedení vimperské radnice jako problém. „Jde o nebezpečné místo a proto jsme řešení křižovatky konzultovali už v roce 2020 s českobudějovickým Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). My jsme preferovali kruhový objezd,“ popsala vimperská starostka Jaroslava Martanová. Upřesnila, že z hlediska norem není možné tam kruhovou křižovatku postavit, musela by totiž mít minimální průměr třicet šest metrů.

„Po posouzení se zjistilo, že zaústění obou ulic na silnici první třídy převyšují normu svahu. Je tam příliš velký sklon. Řešení by tedy bylo, že z ulice z Karolíny Světlé by se vjíždělo do Boubínské ulice a z té následně na hlavní silnici s tím, že by se tam udělaly pevné překážky tak, aby auta z ulice Karolíny Světlé nemohla vjet na hlavní silnici,“ vysvětlila možné řešení starostka. Vimperští chtějí napojení ulic vyřešit už jen z toho důvodu, že řidiči si tam parkují, jak chtějí a přes odstavená auta tam nemají dostatečné rozhledové poměry. „Navíc sousední objekt má nového majitele, který ho opravuje,“ doplnila Jaroslava Martanová s tím, že někteří šoféři si nájezd na hlavní zkracují.

Možné provizorní řešení by také bylo v novém vodorovném značení. Ty tam sice už jsou, ale nikdo je nedodržuje. „Zároveň bychom tam chtěli udělat část prostoru se zákazem stání,“ uvedla vimperská starostka s tím, že to by se mohlo podařit už letos. Každopádně by ale vedení města Vimperk chtělo docílit kompletní rekonstrukce i s pevnými překážkami, které řidiče povedou přesným směrem. „V případě nového vodorovného značení se pak prostřednictvím naší městské policie budeme důsledně věnovat kontrole odstavených aut,“ plánuje Jaroslava Martanová.

Příští týden bude vedení města diskutovat o možnostech s ŘSD. „Alespoň přeznačení křižovatky by pro nás bylo přijatelné,“ zakončila.