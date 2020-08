Lázně sv. Markéty jsou plné lidí. Ti ale zajímavosti v okolí města těžko hledají.

Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Archiv Deníku

Areál lesních her na Lázních sv. Markéty se od roku 2017 rozrůstá. Prachatičtí i turisté mohou v lese nad městem strávil příjemné dny ve stínu stromů. Zastupitel Michal Piloušek (Živé Prachatice) ale při posledním jednání zastupitelů vedení města upozornil na nedostatky, které objevil při vytyčování trasy pro běh do vrchu. Ten se běžel právě od areálu lesních her až na vrchol Libína. „Některé objekty vůbec nejsou zaneseny v Google mapách. Je to škoda, protože lidé je pak nemohou najít,“ upozornil s tím, že v lese potkal maminky s dětmi, které navigace vedla místo do areálu na Patriarchu. Označené není ani zajímavé místo, kde se protíná poledník a rovnoběžka. „Chybí cedulky, které by lidi navedli na stezku ptačích budek a od kaple sv. Markéty nevede cesta k opravené kolonádě. Je zarostlá,“ vyjmenovával. I kdyby tak lidé chtěli posedět na lavičce a dívat na na přírodu v okolí Prachatic, nenajdou ji. Navrhnul také lepší označení parkoviště u areálu lesních her. „Také omezit parkování na točně u areálu by to chtělo,“ dodal. Veškeré podněty předal na žádost starosty Martina Malého písemně. Teď už jen stačí, aby město zajistilo nápravu.