Od roku 2007 se nezměnila cena vstupného na veřejné koupaliště Hulák. Ceny veškerých vstupních nákladů na provoz letního koupaliště ale narostly. Podle vedení města Prachatice je nutné ceny navýšit, aby ztráty nebyly tak vysoké.

Veřejné koupaliště Hulák od jeho dokončení v roce 2007 navštívily už desetitisíce lidí nejen z Prachatic. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nepopulární krok navrhl nový jednatel Sportovního zařízení Prachatice Martin Kulták. Radní se s jeho návrhem začátkem týdne seznámili.

Radní města Prachatice zmírňují, že jde o mírné navýšení cen, aby se alespoň částečně korigovala každoročně rostoucí provozní ztráta. „Po boku ostatních jihočeských koupališť jsme přistoupili k navýšení celodenního vstupného," uvedl Martin Kutlák. Celodenní vstupné pro dospělé tak v letošní sezoně bude stát o třicet korun více, zdražuje se na stokorunu. O dvacetikorunu si za celý den připlatí děti ve věku od tří do patnácti let, senioři nad 65 let a ZTP, ti nově zaplatí vstupné 60 korun. Novinkou v ceníku vstupného na Hulák v letošní sezoně je tzv. zvýhodněné rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě. To vyjde na 240 korun. „Příplatek za další dítě je čtyřicet korun," doplnil s tím, že u všech zmíněných kategorií bude dostupné časově zkrácené hodinové vstupné.

Vedení radnice i Sportovního zařízení Prachatice už jen doufá, že letos bude koupání na Huláku přát počasí. „Věříme, že provoz venkovního koupaliště se udrží nad hranicí průměru 58 provozních dní a 15 000 návštěvníků za sezonu,“ uzavřel jednatel Sportovního zařízení Martin Kutlák.