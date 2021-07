Tradiční jihočeskou soutěž Vesnice roku pro letošní rok Jihočeský kraj vůbec nevyhlásil. Nahradila ji soutěž Pět let s Programem obnovy venkova. A jejím vítězem se stala vesnička s šesti sty obyvateli – Svatá Maří. Starosta Pavel Mráz pro Prachatický deník potvrdil, že do soutěže Vesnice roku se obec přihlásila jen jednou před mnoha lety.

Nad sklepením bývalé hospody ve Svaté Maří stojí altán, který slouží k odpočinku místním i turistům. Historické sklepy pod ním využívají ochotníci. Altán Svatomařští postavili s pomocí půlmilionové dotace od Jihočeského kraje. | Foto: Pavel Mráz, starosta obce

Grantový program obnovy venkova ale využívá obec pravidelně, a tak se Svatomařští do letošní soutěže přihlásili. „Zapsali jsme se tam se dvěma projekty. Šlo o obnovu schodů ke hřbitovu a stavbu odpočinkového místa na návsi,“ popsal Pavel Mráz s tím, že právě projekt nazvaný Místo pasivního odpočinku na návsi ve Svaté Maří zaujalo porotu natolik, že obec v soutěži zvítězila. Obě opravy Svatomařští uskutečnili v posledních třech letech, a splnili tak podmínku soutěže. Výhra pro ně byla obrovským překvapením a získaných sto padesát tisíc korun pak příjemným bonusem. Jak s nimi naloží, zatím ve Svaté Maří nevědí. „Jednání zastupitelů máme příští týden a budeme o tom diskutovat. Na žádnou velkou stavbu či opravu to ale nebude, tak možná dáme šanci obyvatelům, aby rozhodli, na co peníze použít. Nebo je přidáme k financím na nějakou větší opravu,“ uvažuje Pavel Mráz.