Kolik cyklistů se pohybuje po krajském městě, vyjíždí z něj do okolí nebo přijíždí z okolních obcí, není možné spočítat. Známo ale je, kolik cest občané uskuteční v rámci cyklodopravy. Podle Lukáše Bajta ze sdružení Cyklo Budějovice je to 10 až 13 procent.

„Máme asi čtyřicet kilometrů smíšených cyklostezek a přibližně kilometr cyklopruhů v Novohradské ulici. A to je zásadní problém, protože když se dělá rekonstrukce komunikace nebo nová komunikace, v první řadě řeší auta, pak parkování a nakonec co zbude pro ostatní, to znamená MHD, cyklisté. To je špatně,“ zdůrazňuje Lukáš Bajt.

Tím poukazuje na plány Ředitelství silnic a dálnic ČR řešit litvínovický kruháč kvůli zvýšení rychlosti průjezdu. „A s cyklisty a chodci se nepočítá, i když je tam zahrádkářská kolonie. Přitom za tři roky bude hotový obchvat města, tak silnice by měla být spíš plánována pro dopravu v klidu. Vše se dělá pro auta a málo se myslí na lidi,“ uzavírá Lukáš Bajt.

Náměstek primátora Viktor Lavička zdůraznil, že kruhový objezd je záležitostí Litvínovic. Ale připomněl snahu města České Budějovice o přemostění Vltavy s napojením na kruhový objezd, což bylo právě Litvínovicemi odmítnuto.

Uvedl také, že mnohé cyklostezky vyvedené z města končí u obcí, které nemají na vybudování napojení pro své občany finanční prostředky.

Vnouče pohladit nestihla

Padesátou osmou obětí se letos na jihočeských silnicích stala ve čtvrtek v Litvínovicích cyklistka, 50letá poštovní doručovatelka Jitka ze Chmelné na Křemežsku. Nejdříve roznášela poštu v „domácím“ mikroregionu, nyní v Litvínovicích. Ve stejný den, kdy zemřela, se jí podle našich informací narodilo vnouče.