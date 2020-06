V Městské knihovně v Prachaticích to žije i za zavřenými dveřmi. Od začátku června je již nastavena běžná výpůjční doba, jako před koronavirovými opatřeními. A přesto, že například v pondělí se otevírá až od oběda, včera jen pár minut po osmé hodině ráno byl kompletní tým knihovnic v plném pracovním nasazení. Až do konce června dávají knihy vrácené od čtenářů do prostoru klubovny v přízemí. Teprve potom se knížky vracejí zpět do regálů a jsou připraveny k vypůjčení dalším čtenářům. Doba uložení vrácených knih se podle slov Hany Mrázové, ředitelky Městské knihovny Prachaticích, oproti květnu zkrátila. „V květnu jsme měli centrálně doporučeno, že knihy musejí zůstat mimo regály dva až pět dní a byla přesně stanovená pravidla pro jejich další půjčování,“ vzpomněla ředitelka knihovny. Všech třináct zaměstnanců knihovny tak denně hned po ránu vytváří lidský řetěz a stěhují knihy z klubovny zpět do jednotlivých oddělení. „Tady knihy zůstávají v karanténě dva dny a pak je vracíme,“ ukazuje na stůl v klubovně Šárka Polatová, která se v pondělí ujala prvního článku lidského řetězu a vybírala podle předem daných pravidel, které knihy se již mohou vrátit zpět.

Třináct zaměstnanců knihovny je akurátní počet na to, aby řetěz stačil až do oddělení pro dospělé, kde Petra Krejsová každou knihu zavede zpět do systému a Ludmila Marešová knihy vrací zpět do výpůjčních prostor, aby vše bylo připraveno pro nové čtenáře. „Někteří už mají knihy zarezervované, ty dáváme hned stranou,“ upřesňuje Petra Krejsová a Ludmila Marešová dodává, že takhle to je každý den. V pondělí knihovnice vrátily zpět do regálů knihy vrácené v pátek. „Už nám tam zůstaly jen ty vrácené v sobotu,“ vysvětluje Hana Mrázová s tím, že v sobotu 6. června bylo otevřeno po třech měsících poprvé a přišlo hned šedesát dva lidí. „Ono vůbec za dobu znovuotevření k nám přišlo na tři a půl tisíce čtenářů a vypůjčili jsme šestnáct tisíc knih,“ zhodnotila statistiky za posledních pár týdnů Hana Mrázová.

První týden po znovuotevření pomáhala knihovnicím Zuzka Pelikánová z Českého červeného kříže a její kolegové. Posunovali knihy právě do karantény. „Jeden vchod byl pouze pro vracení a ostatní lidé byli nuceni využívat ten druhý. Museli jsme oddělit knihy, které se vracejí, a pro čtenáře mít čistou cestu. Při vstupu k nám si všichni museli a dodnes musejí vydezinfikovat ruce,“ připomněla Hana Mrázová. Červen už je tak trochu v běžném režimu a, i když už není striktně nařízené, že knihy musejí do karantény, prachatické knihovnice si řekly, že do konce června ještě karanténu dodrží. „Už jen pro klid našich čtenářů, kterých si vážíme. Jsme rádi, že se vracejí. Musejí cítit jistotu a tu my jim dáváme,“ vysvětluje ředitelka Městské knihovny Prachatice se slovy, že v současné době má prachatická knihovna šestnáct stovek kmenových čtenářů. Knihy zatím všichni čtenáři vracejí hned v přízemí, kde je vytvořeno centrální místo. Právě odtud pak jdou knihy do dvoudenní „karantény“ v klubovně. Na všech odděleních knihovny přibyly skleněné stěny, které zůstanou. A právě tyhle úpravy jak knihovnice i čtenáři si pochvalují.

Od prázdnin bude mít knihovna běžnou prázdninovou dobu už bez „karantény“ knih. Během léta nebude Městská knihovna v Prachaticích chystat plánované uzavření, protože revizi fondu stihly knihovnice provést během nouzového stavu. Tradiční knihovnické akce se ale vrátí až po prázdninách. „Tedy pokud se nic nestane,“ uvažuje Hana Mrázová s tím, že zrušené jsou Literární kavárny v Domově Mistra Křišťana v Prachaticích stejně jako červnové Pasování čtenářů 2020. „V případě pasování ale počítáme, že ho připravíme na září, aby o něj prvňáčci našich škol nepřišli,“ vysvětlila Hana Mrázová.

A pokud si někdo myslí, že knihovnice měly v době nouzového uzavření knihovny volno a užívaly si dovolenou, mýlí se. V té době totiž Městská knihovna stihla revizi knihovního fondu a zrekonstruovat studovnu, což měla její ředitelka Hana Mrázová v plánu během letních prázdnin. "Povedlo se domluvit s řemeslníky a opravy jsme posunuli na dobu nuceného uzavření. Celou studovnu s fondem čítajícím dvacet tisíc různých materiálů jsme vystěhovali, vyměnili veškeré podlahové krytiny, vybílili a zase vše nastěhovali zpátky s tím, že jsme ji jinak uspořádali podle toho, co se více půjčuje," popsala ředitelka s tím, že k tomu všemu ještě v budově praskla voda. Právě z toho důvodu knihovna mohla otevřít až o týden později, 4. května. "Čekali jsme až to vyschne," dodala a upřesnila, že knihovnice chodily do práce střídavě, aby se zbytečně v budově knihovny nepotkávaly. "Všechny ale pracovaly střídavě z domova a prováděly katalogizaci, harmonizaci autoritních záznamů, plnily regionální databáze a mnoho dalších odborných prací," uzavřela Hana Mrázová.