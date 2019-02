Vimperk - Jedinečná šance pro Vimperk. Začátek nové etapy v historii města. V podobných superlativech by se dala popsat událost, která v posledních měsících zaměstnává mysl nejenom radních, ale všech, jejichž život je s chodem města nějak spjat.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Kořínková Eva

Pro všechny

Starosta Pavel Dvořák ve středu na tiskové konferenci představil projekt, který by měl v relativně krátké době výrazně oživit zámek a s ním i infrastrukturu celého města. Přibližně do čtyř let by se totiž měla uskutečnit rekonstrukce celého areálu včetně přilehlých zahrad a celý zámek by měl sloužit jako mezinárodní environmentální vzdělávací centrum.

„Mimo muzea, přednáškových sálů, kanceláří a vědeckého zázemí by tu měla vyrůst například i galerie, několik restaurací, stylová krčma či ubytování, ať už se bude jednat o to lacinější, tedy jakási turistická třída, až po dražší, řekněme na úrovni dvou tří hvězdiček,“ uvedl příklady využití prostor zámku Bohumil Kubát, zastupující společnost, která provádí předprojektové práce. Zámek má tedy šanci proměnit se v moderní vzdělávací a vědecké centrum nadregionálního významu s gastronomickým i ubytovacím zázemím, z čehož by profitovalo nejenom město jako takové, ale i podnikatelé z celého regionu.

Více v tištěném vydání v pátek 6. června 2008.

Jaroslav Pulkrábek