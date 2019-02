AKTUALIZOVÁNO/Prachaticko - Vimperští chtějí mít město, po kterém se budou handicapovaní pohybovat bez problémů.

BEZ PROBLÉMŮ. Prachatičtí při rekonstrukcích, jako byla například Národního domu, myslí i na handicapované. | Foto: Deník/Leona Fröhlichová

Nezvládnou to ale sami, potřebují peníze z dalších zdrojů, než jen ze svého vlastního rozpočtu.

Potřebují dotaci

„Dotace jsou pochopitelně podmínkou realizace. Každoročně město vyčleňuje na opravy silnic a chodníků finanční prostředky z rozpočtu. Ročně tak investujeme do oprav kolem dvou milionů korun. Zmíněná akce je však akcí navíc, proto je nutné financovat ji z dotace,“ vysvětlil starosta města Pavel Dvořák.

Jak ještě dodal, to, na kolik se náklady na bezbariérové město vyšplhají, lze odhadnout až po vypracování projektu. „S vypracováním studie začneme ještě letos. Projekt a s ním spojená i žádost o dotaci nás nemine v příštím roce,“ doplnil starosta Vimperka Pavel Dvořák.

Prachatičtí už se do bezbariérovosti města opřeli v minulosti.

Mají jedničku

„Myslím si, že město je v současné době pro vozíčkáře téměř úplně bezbariérové. A stále se zlepšuje. Pořád se upravují různé chodníky, zlepšuje se i přístup do různých budov, jako je například Národní dům nebo připravovaná rekonstrukce městského divadla,“ hodnotí Barbora Poštová, která se po Prachaticích pohybuje na vozíčku.

Bezpečnost

Čím více je město bezbariérovější, tím více je vozíčkář samostatnější. „A neohrožuje sebe, ale i ostatní, když pak musí třeba kvůli vysokému obrubníku jet po silnici. Z mého pohledu jsou Prachatice v této oblasti na vysoké úrovni. S Vimperkem příliš zkušeností nemám, ale když jsem tudy projížděla, tak vím, že chodníky jsou nevyhovující, nejsou na nich nájezdy a mají vysoké obrubníky, které bez pomoci nezdoláme,“ popisuje Barbora Poštová.

Praha nevede

Navíc se podělila o zkušenost i ze zahraničí.

„Ač je Brusel sídlem Evropské unie, tak chodníky jsou tam hrozné. Vysoké obrubníky, nájezdy žádné. A v jiných městech České republiky to také není s bezbariérovostí skvělé. Dokonce ani Praha není z mého pohledu dost bezbariérová,“ doplnila Barbora Poštová.



Leona Fröhlichová, Iva Landgráfová