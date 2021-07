Volné kapacity v Očkovacím centru v prachatickém hotelu Park jsou podle ředitele Nemocnice v Prachaticích Michala Čarvaše k dispozici každému zájemci o očkování. Ti, kdo se zaregistrují přes webové stránky ministerstva zdravotnictví, získají termín v řádu několika málo dní.

Očkování proti covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Další možností je zavolat nebo napsat přímo do OČKA na 724 379 651 nebo ockovacicentrum@nempt.cz a nahlásit se jako náhradníci. „Personál zavolá právě v případech, kdy někdo vypadne a potřebujeme do hodiny náhradníka. Tato možnost je výhodná pro lidi, co jsou mobilní a nechtějí čekat na termín očkování,“ popsal Michal Čarvaš. Samotnou registraci pak provedou zaměstnanci v OČKu na místě. „Nikde nemusí nic vyplňovat předem, stačí se jen nahlásit,“ upřesnil ředitel nemocnice, která OČKO provozuje.