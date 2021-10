Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

„Hned po paní Jaroslavě k letošním volbám přišli lidé z voličskými průkazy, teprve pak se dostalo na mě,“ smál se Václav Vostradovský. Kvilda bývá volebním okrskem s nejvyšší účastí na Prachaticku, volí tam totiž velké množství turistů a chalupářů ze všech koutů České republiky.Volby do sněmovny pokračují v sobotu v čase od 8 do 14 hodin. Volit lidé mohou v místě svého trvalého bydliště nebo s voličským průkazem i jinde. Nutností je platný doklad totožnosti.

Vysokou volební účast odhadují i v šumavské Kvildě. Jako tradičně tam první stála u volební urny Jaroslava Orságová z Kvildy, ta volí na Šumavě první už mnoho let a předběhnout jí nesmí ani kvildský starosta Václav Vostradovský.

„Vždycky tu bývá hned ve dvě hodiny nával,“ dodává s úsměvem zapisovatel volební komise Martin Kubička. Volit do Vodňanky by mělo podle seznamů přijít 909 voličů. Účast určitě nebude stoprocentní, ale komise odhaduje vysokou. Volit chtějí i pacienti hospitalizovaní v prachatické nemocnici. Volební komise s přenosnou urnou za nimi vyrazila v šest hodin večer.

V Jarošově nad Nežárkou měli členové komise jako občerstvení speciální jablka. „Říkají jim ovčí hubičky a je to prý odrůda, která roste jen v Jarošově,“ sdělila Malovcová.

Do Hoštic u Volyně na Strakonicku, kde se natáčela komediální trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, seno,…, přijíždí řada voličů s vyhotovenými voličskými průkazy. Udělali si parlamentních voleb takovou turistiku, kontroloři tam v pátek potkali výletníky s modrými obálkami například až z Moravy.

Olšovice na Prachaticku překvapily vysokou účastí. V pátek před 22. hodinou už do urny hodilo svou obálku 60 procent procent voličů.

Od pátku 8. do soboty 9. října 2021 si obyvatelé České republiky volí nové poslance. Na čtyřech místech v našem kraji zároveň dochází k důležitým referendům. I v sobotu s námi můžete sledovat, jak vypadá volební dění na jihu Čech. Připomenout si také můžete, jak v Jihočeském kraji dopadly parlamentní volby před čtyřmi lety.

V pátek ve 22 hodin skončil první den voleb do Poslanecké sněmovny. Jihočeské volební místnosti se uzavřely a opět se otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.