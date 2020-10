Do deseti hodin v na prachatickém stanovišti driv-in voleb v areálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje odvolilo jedenáct lidí. První auto k volební urně dorazilo jen pár minut před půl osmou ráno, tedy půl hodiny po otevření. V areálu SÚS je jediné stanoviště pro volby z auta na Prachaticku.

Volby z auta v prachatickém závodě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

Stan pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo nařízené izolaci pro podezření na covid-19, postavila armáda v úterý 29. září během dopoledne. Ve středu 30. září pak volby do krajského zastupitelstva zajišťuje pracovnice Krajského úřadu v Českých Budějovicích a tři vojáci v oblecích, kteří kontrolují totožnost jednotlivých voličů, podají jim do auta obálky, kam hlasující umístí svůj volební lístek a následně ho vhodí z auta do volební urny. Volby driv-in jsou pouze ve středu 30. září a to v době od 7 do 15 hodin. Následně bude urna s hlasy zapečetěna a k jejímu otevření dojde až v sobotu 3. října ve 14 hodin ve chvíli, kdy se uzavřou volební místnosti.