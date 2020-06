"Přišli jsme o Volarské putování i tradiční akci z Z Volar přes Bobík do Bobíku, které byly jednak známé a zároveň se ujaly v turistickém kalendáři. Přemýšleli jsme, jak letos sezonu zahájíme. A vznikl název Volarský pěšour," popsala první letošní pochod Dana Nasková, členka výboru Klubu českých turistů ve Volarech. Prý jde o první ročník a pro pokračování se turisté rozhodnou podle toho, jak se ujme. Volarský pěšour odstartoval na nádraží a pochodovalo se pod záštitou starosty Volar Víta Pavlíka.

To, že se na výšlap sešly se jen dámy, vůbec nevadilo. Hlásily, že jsou s výkonem, počasím i vybranou trasou velmi spokojené. Společná procházka po dlouhé době nabrala směr přes Brixův Dvůr až na Soumarský most. Tam nesměla chybět návštěva Řopíku a pozdravení s partou chlapů dělostřelců, kteří udržují technickou památku jako muzeum. Potom dámy se dvěma psíky vyrazily k Dobré na buřtík a pivečko. To prý za odměnu.