Martin Jurásek, Jindřiška Lukačová a Martin Sedlák to je trio, které z nápadu přešli ve skutečnost a připravili nádherný ples, který ozdobil letošní plesovou sezónu. Hotel Bobík, TJ Tatran Volary a Město Volary společně ples uspořádali a jeho průběhem slovem provázel moderátor Jarda Pavlík.

Zahájení plesu bylo stylové, Jaroslav Pavlík uvedl na pódium starostu Volar Víta Pavlíka a společně ples uvedli. Starosta sportovcům připomněl, že přichází období jednání o využití stadiónu ve Volarech a svému jmenovci poděkoval, za to, že se ujal moderování večera, přivítal skupinu MP3 , která na společenském plesu sportovců hrála a dodal ať se vám u nás dobře hraje.

V programu byly nejdříve malé zajímavé se sportem související představení a budou se dražit dresy a to fotbalistů Dynama České Budějovice s podpisy současného kádru a ČEZ Motoru České Budějovice rovněž s podpisy hráčů.

Sportovním překvapením, bylo vystoupení Ivy Fošumové, která je vicemistryně České republiky mezi profesionálními instruktory v soutěži Individual Trophy 2014 v aerobiku, dále získala, ocenění, jako finalistka Česko-Slovenské Tipsport Miss Aerobic 2015, byla finalistkou soutěže Face Czech New Talent of Fitness v roce 2012 soutěž profesionálních instruktorů skupinových lekcí fitness. A je vicemistryně světa ve sportovním aerobiku v tříčlenných týmech. Iva předvedla zajímavou sestavu step aerobiku, která byla velmi náročná a všem se moc líbila.

Vrcholem večera byla dražba dresů fotbalistů dynama České Budějovice hokejistů ČEZ Motoru České Budějovice s podpisy současných kádrů a velká tombola. V dražbě dresů se mnozí předháněli,a tak se cena dresu fotbalistů ČEZ Motoru České Budějovice dostala na cenu 5000 korun. Dres fotbalistů Dynama České Budějovicese vydražil za dva tisíce korun. Šťastný majitel, nejenže je rád, že získal zajímavý suvenýr, ale společně s majitelem dresu hokejistů řekli, jsme rádi, že jsme mohli takto přispět na mladé volarské fotbalisty, neboť výtěžek z dražby jde na rozvoj tohoto fotbalu ve městě. Volarský mládežnický fotbal dostal k tomuto další finanční příspěvek, a to 45 000 korun pro mládežnické fotbalové kluby což byl výtěžek ze vstupného a prodaných lístků do tomboly. Jde o krásnou částku, která je rovněž novým velkým počinem pro rozvoj volarského mládežnického fotbalu na všech úrovních. Když k tomu připočteme, že vítězka velké tomboly slečna Sára, jejíž hlavní cena byla televize tuto věnovala fotbalistům do společenské místnosti na hřišti tak vidíme, že fotbalisti ve Volarech získali vynikající podporu a povzbuzení.

Ladislav Beran