Z původního kostela, který byl menší, se zachovala spodní část věže o čtvercovém půdorysu. Ta je přistavěna na severní straně k jediné lodi tvaru obdélníku se zaoblenými rohy u kněžiště. V roce 1724 byla věž kvůli lepší slyšitelnosti zvonů zvýšena o necelých sedm metrů. Kostel několikrát vyhořel a procházel nutnou přestavbou. V roce 1756, byla k lodi kostela z jižní strany přistavěna Stožecká kaple stejného tvaru jako presbytář. Název pochází z německého názvu nedaleké obce Stožec (Tusset), neboť do této kaple byl přenesen obraz z lesní kaple Panny Marie pod Stožeckou skálou. Kaple, kterou nechal postavit Volarský kovář Jakub Klauser v roce 191, který zde podle pověsti zázračně vyléčil svůj zrak a jako dík tomuto vyléčení zde nechal postavit kapličku.

Další zajímavost vážící se ke Stožci je v kostele obraz Stožecké Madony s bílou růží v její pravé ruce. Obraz od Franze Veitse, malířem a fotografem Šumavy. Obraz má svou zajímavou historii a několikrát byl ukryt, či dokonce vyvěšován ve Volarských lesích, aby na konec se našel originál v jednom z Volarských domů, který procházel rozsáhlou opravou. Po vyjmutí nálezu z obaleného papíru byl divem volarského světa a zejména velkým zážitkem pro nálezce. Obraz byl sice hodně poničen, ale podle tohoto původního obrazu jej zrestaurovala Prachatická výtvarnice Vladimíra Kunešová Fridrichová. Obraz je součástí zmíněné Stožecké kaple a byl vysvěcen a opětně vrácen do kostela svaté Kateřiny Alexandrijské v roce 2013 při Volarských slavnostech dřeva. Pod lodí kostela vyprávěl o jeho historii Jaroslav Pulkrábek, ředitel KIC Volary, který k povídání tradičně dodal i fotografie k tomuto tématu.

Součástí programu byla i prohlídka věže kostela, kde provázel Volarský farář Římskokatolické farnosti Volary Karel Falář. Ten povyprávěl o historii věže, zvonů, o Soumarském zvonění, a co vše se historicky dochovalo ve věži. Tato má v současné době čtyři zvony V současnosti jsou pod věží kostela čtyři zvony. Zvon Marie je původní a další tři byly pořízeny v roce 1944 nesou jména Kateřina, Václav a Josef. Tento rok bylo obnoveno i takzvané Soumarské zvonění. Jak šel čas tak i zvony procházely smutnou historií válek a i ve Volarech byly zvony strženy a použité na výroby děl v první i druhé světové válce. Zvony se sem vrátily opět po válce. Zvon Kateřina byl později poškozen a byl znovu odlit. Jeho vysvěcení a opětovné vrácení do věže se uskutečnilo roce 2010 a mají na tom zásluhu i Volarští, kteří přispěli ve veřejné sbírce. Kostel má i zajímavou hrkačku, která se používala v době Velikonoc, kdy zvony odletěly do Říma a jak známe zvony nahrazovaly hrkačky a jim podobné nástroje. Bylo to pěkné posvícenské odpoledne, plné historie, který dopoledne zpříjemnil volarským mistr Velké lože pecařské Augustin Sobotovič, který se svými spolupracovníky pekl tradiční housky, česnekové placky, vynikající chléb a netradičně i výborné posvícenské koláče.

Ladislav Beran