Volarští si užívali adrenalinu na filmovém plátně

Volary - Snow festival přivítali v sobotu 4. listopadu večer ve Volarech už poosmé a poprvé ve společenské místnosti městského hotelu Bobík. Tradičně na jaře a na podzim do Volar přichází adrenalin, ten zimní pod názvem Snow film. Na čtyři desítky zájemců a možná v zimním čase i budoucích freeraidistů, či milovníků prašanu, ledu a připravených sjezdovek se přišlo podívat na jak se to dělá.

Martin Janda, který má již čtvrtým rokem festival na starost připravil osm zajímavých filmů a v hlavní pauze soutěž o knihy. Začalo se filmem Dog power, film o velké symbióze člověka a psa, kteří se připravovali na závody psích spřežení. Od výchovy po vítězství a mezi tím těžký život této dvojice. Dále se šlo na výstup hory v Himalájích Link Sar v pohoří Karákoramu, kdy se jedna s výzev nepovedla, ale na druhou stranu posílila sebevědomí na tolik, že na pátý pokus to již vyšlo. VenCA, příběh krkonošského horala při jednom z nejdrsnějších závodů planety Yukon. Téměř sedm set kilometrů a na vše sám, mrazem, větrem, vodou a s krátkým spaním se na konec dostal do cíle v časovém limitu a byl to velký úspěch. V dalších snímcích bylo, Grónsko, kde skupina mladých lidí sjížděla nejvyšší horu Mont forel 3 391 metrů vysokou a též vědecky pracovali, nechyběla pohádka, tentokrát o Johnym Shoceehovi. Mezi tím se vylosovalo deset výherců knižních cen.



Obyčajní chlapci, příběh Slovenských sportovců vítězů Evropského poháru ve skialpinismu byl nádherný a dojemný příběh neboť vyprávění o tom jak borci ze Žiarské kotliny dobyli Evropu byl velký zážitek. Na závěr přišla velká výzva. Film Pod vrcholy himalájských velikánů ukázal na to jak se dva rakouští lyžaři a profesionální vůdci Stephan Keck a Andreas Ehrensberger vrhli s vervou a snahou naučit mladé Pákistánce lyžařskému sportu s cílem jet na olympiádu 2022 pod Pakistánskou vlajkou.



Byl to parádní sobotní podvečer a oběma pánům se dostalo velkého potlesku. „Těšme se na jaro, to snad přijede další porce adrenalinu,“ pozval Martin Janda na jarní adrenalinový zážitek.



Ladislav Beran