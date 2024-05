V předvečer prvního máje se tradičně ve Volarech uskutečnil lampionový průvod. Nejdříve volarští hasiči připravili hranici, která i letos byla hodně vysoká a tak se mohlo jít.

Lampionový průvod ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Od budovy staré školy, přes Staré město, na Hasičskou louku šel průvod masek malých i velkých čarodějnic, nechyběly Hermiony, Ježibaby, Baby Jagy, ale i Malé čarodějnice. Na vše dozíral Harry Poter, Batmann, Spidermann, a další čarodějové z pohádkové říše. Na louce již plápolal oheň pod dozorem volarských dobrovolných hasičů a byl připraven program od volarského DDM. Hasiči připravili občerstvení, chutný mok a výborné klobásy grilované a kdo si chtěl opéci svou dostal připravenou syrovou. Byl to povedený večer, jen čarodějnice letos nevzlétly, neboť Saharský písek to nedovolil. Fotografie do redakce Prachatického deníku zaslal Ladislav Beran.

Pro paragladistu letěl vrtulník do Kahova, skončil v nemocnici