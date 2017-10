Volarští se toulají po Šumavě s Jaroslavem Pulkrábkem už deset let

Volary - Toulky starou Šumavou vozí Jaroslav Pulkrábek do Volar již deset let.

U příležitosti tohoto výročí přivezl poslední říjnový čtvrtek do společenské místnosti městského hotelu Bobík víc než stovku fotografií a pořad trval devadesát minut. „Můj kraj a nejlepšího místo je Horní Vltavice a okolí a to nejen, že tam žiji. Učaroval mně onen dřevorubecký svět, okolí Polky a zdejšího místa kolem Poleckého potoka k Horní Vltavici, či Borovým Ladám. Dobrý vztah mám i k Záblatí, kde jsem svou Jihočeskou a Šumavskou štaci začal,“ zahájil Jaroslav Pulkrábek své jubilejní toulání.

Opět nechyběla fota z obou míst, ale jelo se dál ke Knížecím Pláním, na Kvildu a zajímavé místo Hraběcí Huť, jejíž fotografie byla úchvatná a já konečně poznal to místo za Kvildou směrem k Pramenům Vltavy. Vimperk v mnoha podobách, zajelo se pod Šumavu k Lipenskému kraji, Frymburk, Vyšší Brod, Kyselov a hrad Vítkův kámen a nejdál to bylo do Českých Budějovic, kde na nás vykouklo vlakové nádraží a věž Panna nad Vltavou.

Města, místa známá i neznámá, lidé, uniformy a kouzla krajiny jako ta za Strážným se strážním hradem Kužvart a kaplí svaté Marie, Stožec i náčrt kostela, který měl stát v Lenoře. Byl to nádherný večer plný vzpomínek a zejména to, že za těch deset let to bylo mnoho krásných hodin a hlavně tisíce krásných fotografií Šumavy a jejího krásného okolí.

Ladislav Beran