U vchodu vítali taneční páry starosta města Vít Pavlík s paní místostarostkou Janou Bártovou, dámy dostávaly od pana starosty kytičku růže od paní starostky úsměv a přání ať se ples líbí.

XIX. ples města připravilo KIC Volary vysoké úrovni. Volarští se tak mohli těšit mimo jiné na doprovodný program, raut a samozřejmě na tombolu, ve které čekaly velmi zajímavé ceny. Plesem města byla letos zahájena zároveň plesová sezóna, která bude tanečně náročná, neboť až do konce března se půjdou volarští točit ještě na dalších čtyřech.

K tanci hrál Good Times Big Band a večerem provázela moderátorka Jihočeské televize Ivana Šimánková. Moderátorka večera, krátce po osmé hodině, přivítala všechny milovníky tance moderního i lidového a pozvala k pódiu starostu Volar Víta Pavlíka a místostarostku Janu Bártovou. Pan starosta na úvod poděkoval všem, co přišli a naplnili společenský sál do posledního místa. Uvedl i vzácného hosta plesu, kterým byl senátor Parlamentu České republiky a starosta města Hluboká nad Vltavou ing. Tomáše Jirsu. Všichni tři popřáli lidem krásnou zábavu a aby se jim na plese líbilo. Poté již patřil parket tanci a zajímavému doprovodnému programu, o který se postarali mistři republiky ve společenském tanci Edita Hudíková a Daniel Tlapák finalisté mistrovství ČR a dvaadvacátí na MS v loňském roce. Ti předvedli nádhernou taneční variaci ve standardních tancích, kde dominoval ladný valčík a v druhé části tance Lltinskoamerické, kde okouzlilo jejich nádherné tango, tanec plný energie a vášně. Samozřejmě to nebyly jen tyto dva, ale i další tance z obou kategorií.

Jako druhé překvapení večera bylo vystoupení Lucie Šimkové, mistryně ČR v Pole dance, což je akrobatický tanec na vertikální tyči. Jde o skloubení různých gymnastických a akrobatických prvků. Sestava mladé dámy z Prachatic brala v mnoha případech dech. Ukázala náročné kreace, kdy v první části vystoupila sama a v druhé s kolegyní. Obě potom předvedly na tyči prvky, které byly pomalu za hranicí gravitace. Všem účinkujícím se dostalo velkého a dlouhotrvajícího potlesku, což bylo poděkování za to, jak se volarským jejich vystoupením líbilo.

Přišla série tanců v podání českobudějovického orchestru a po dvaadvacáté hodině následoval zajímavý a na speciality bohatý raut, který připravili zaměstnanci městského hotelu Bobík. Pochoutky mistrů byly krásné vzhledem a výborné chutí. Po rautu se tančilo až k půlnoci, kdy následovalo losování tomboly. Hrálo se o zajímavé ceny, jako byl mobilní telefon, tablet a hlavní cenou byla televize v HD rozlišení, tu si do Zbytin odváží pan Josef a jistě potěší děti, neb úhlopříčka je velká.

Devatenáctý ples města se vydařil. Poděkování patří městu Volary, KIC Volary a všem kdo na ples přišli a nádherně se bavili až do ranních hodin.

Ladislav Beran