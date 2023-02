Společenský sál volarské radnice byl plný do posledního místečka, a tak si pořadatelé mnuli ruce a při přivítání to nezapomněl zmínit ani předseda Rybářského spolku ve Volarech Pavel Dušek. K tanci a poslechu hrál volarským rybářům Šuma Band Václava Smolíka a podle fotografií a videí našeho spolupracovníka Ladislava Berana si to všichni na parketu parádně užívali. "Ples se díky kapele nesl v peckách od sedmdesátek po současné české šlágry a podle mého šlo o pěkný mejdan až do ranního kuropění," popsal Ladislav Beran atmosféru. S půlnocí nesměli chybět ani Sokolíci a v té chvíli, jak je známo, musí na stůl dámy i pánové.