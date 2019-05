Volary - Den matek letos připadl na 12. květen, v tento den přejeme zejména maminkám a babičkám. Ve Volarech ho připomněly děti zájmových útvarů DDM tradičně zajímavým programem. Před vstupem do společenského sálu předávali kvítek růže starosta Volar Vít Pavlík a vedoucí odboru kultury města Jaroslav Pulkrábek, ženám které se přišly na tento den podívat co nejmenší pro ně připravili.

A potom již začal program, který u příležitosti tohoto svátku tradičně pořádá Dům dětí a mládeže ve Volarech. Jde v něm o malý průřez činnosti zájmových útvarů. Letos to byly děti z Volar a ze Zbytin, které v programu ukázaly maminkám, babičkám i tatínkům a dědečkům, co vše se v zájmových útvarech naučily. Program zahájili ti nejmenší v doprovodu maminek z útvaru Berušky a ukázali, že umí hodně. Společně se točili se v kole, skákali i čápa předvedli a hlavně si k tomu pěkně zpívali. Tanečky ze Zbytin to byla ukázka, jak v obci pod svatým Vítem country tance zvládají a bylo to velmi pěkné přenesení na divoký západ.