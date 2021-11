"Ten původní byl sice o kousek jinde a byl věnován obětem světových válek, ale tento je vzpomínkou na všechny, kdo nepřežili násilí uplynulých let," popsal volarský starosta Vít Pavlík.

Tvůrcem nového pomníku je sochař Václav Fiala, který do svého díla zakomponoval to, že Volary jsou město na středověké Zlaté stezce. Pomník je pomyslnou spojnicí české a německé historie Volar. Také právě proto se odhalení pomníku zúčastnil zástupce Okresního úřadu Freyung - Grafenau Sebastian Gruber.

Sochař Václav Fiala se odhalení pomníku zúčastnil osobně. Společně s volarským starostou Vítem Pavlíkem totiž vložili do pomníku schránku pro budoucí generace. "V kameni zůstala prasklina po odstřelu. V té chvíli nás napadlo, že právě do ní vložíme schránku, která možná bude jednou otevřena," vysvětlil sochař, který se krátce po skončení slavnostní odhalení opět pustil do práce a schránku vloženou do kamene důkladně upevnil.