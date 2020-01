Volarští myslivci zakončili úspěšnou loňskou sezónu tradičně poslední lečí, kdy během dne vyrazili na naháňku a večer se bavili po myslivecku ve společenském sále radnice ve Volarech. Hospodář Mysliveckého spolku Vltava Volary Miroslav Švec poděkoval honcům, lovcům, náhončím, psovodům a všem co se zúčastnili za aktivní a solidní přístup k poslednímu lovu v lesích masivu hory Sněžná, kde má spolek honitbu.

Poslední leč volarských myslivců ze spolku Šumava. | Foto: Ladislav Beran

Poslední leč volarských myslivců měla vše, co svatý Hubert nařizuje, začíná se fanfárou Halali následuje přípitek levou rukou, vyhlášení krále lovu a myslivecký soud. Souzeni jsou hříšníci, kteří se prohřešili proti pravidlům myslivosti či myslivecké latině. Před soudní trojicí vyslechli ,,hříšníci“ svůj prohřešek, o kterém svatý Hubert ví a oni se po té museli vyplatit finančním příspěvkem. Myslivecký soud zároveň vyhlásil krále lovu, kterým se stal král Miroslav z Volarského spolku a jeho právem bylo být přísedící u soudu a rovněž dát něco do banku, aby kasa nebyla prázdná. Soud se nesl v duchu myslivecké latiny a také v duchu recese. Má za cíl pobavit nejen soudce, hlavně mysliveckou veřejnost, což volarský soud splnil beze zbytku. Na závěr nebyla žádná řeč, ale přípitek na lovu zdar. Na závěr soudce odsoudil i všechny myslivce spolku, neboť i oni se prý tak nějak prohřešili. Poplatek za soudní výlohy byl symbolický a do klobouku přispěl každý rád.