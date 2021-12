Starosta města Vít Pavlík, který je zároveň ředitelem ZUŠ Volary uvedl koncert slovy: "Jsem rád, že vás přišlo tolik. Jak sami víte, nebyla to jednoduchá doba nejen pro nás, ale zejména pro žáky, neboť online výuka sice probíhala, ale pro umělce to bylo hodně složité. Letos jsme začali s normální výukou a začali tvrdě trénovat. Žáci i učitelé se na vás těšili, a jak vidím plný sál, tak i vy na nás. No a pokud by se nějaká chybička vloudila, odpusťte."