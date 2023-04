Divadelní kroužek Základní školy ve Volarech Dramatálové, který vede zástupkyně ředitele Jana Fistrová, se představil na volarských prknech s autorskou hrou Tula. Scénář připravila paní učitelka Veronika Kuncová. Volarskému publiku se kroužek v jednom odpoledni představil hned třikrát. "Na jediné představení bychom se všichni nevešli," zhodnotil spolupracovník Deníku Ladislav Beran s tím, že hra zanechala na publiku hluboký zážitek.

Divadelní představení v podání dramatického kroužku při Základní škole Volary. | Foto: Ladislav Beran

Ústřední postavou hry je dívka, které se rozbil mobilní telefon, který upustila omylem na zem. Po pádu se začaly dít podivné věci. Nejdříve to byla snaha o opravu spolužákem, která nevyšla. Kolem nešťastné majitelky mobilního telefonu se začaly dít podivné věci s vytáčením čísel, odesíláním eSeMeSek a komunikací na sociálních sítích. Ve hře nechybí ani virtuální asistentka, která spouští nepříjemnosti v podobě konfliktů s kamarády, rodiči i učiteli. "Příběh graduje, podivně napsanou prací z anglického jazyka, střet s paní učitelkou a zejména osobou nejbližší, vlastní maminkou. Vše je divné a dojde to tak daleko, že dívka končí v psychiatrické léčebně. Zde nachází rozhřešení i cestu ven," popsal Ladislav Beran netradiční divadelní příběh volarských školáků. Diváci sice příběh hltají, ale celou dobu jim prý není zřejmé, zda je dívka obětí kybernetického útoku nebo svých vlastních bludných představ. Na konec se vše vysvětlí a příběh skončí tak, jak má. "Hra lehce a přesně zachytila jeden obrat v jedné knize, který je o svobodě, ale já jej použiji jinak, kamarádství se lehce ztratí, ale těžce nabude zpět. To bylo v příběhu pěkně podané. Važte si kamarádů a přátel v každé době i v této hektické, uspěchané a pozor na nástrahy kybernetického světa, kterých je mnoho a je třeba se umět v tom orientovat tak, aby přátel a kamarádů bylo vždy dost," dodal Ladislav Beran.

Naučíme vás, jak na kraslice malované voskem. Jihočeské straky zvládnou i děti

Podle jeho slov šlo o zajímavou hru s perfektním příběhem a neobvyklým řešením. Navíc celá hra se musela vtěsnat do jedné vyučovací hodiny. O to víc bylo divadelní představení pro mladé herce náročné, protože vše se musel divák dozvědět krátkém čase a velmi složitý příběh nenechal diváka ani na chvíli odpočinout. Jenže volarští Dramatálové si nevybírají lehká představení, například jejich nastudovanou prvotinou byla hra Ze života hmyzu od bratří Čapků. A právě s ní uspěli na krajské divadelní přehlídce v Bechyni. Tula je důkazem, že mladí volarští divadelníci se nezaleknou ničeho. "Bravo, bravo, bravo. Jen tak dál Dramatálové, přeji hodně úspěchů a díky za pěkné a působivé divadelní představení," uzavřel Ladislav Beran a redakce Deníku se k jeho přání připojuje.