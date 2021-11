Letos to byl třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku. Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do letošní soutěže zapojilo celkem téměř šedesát tisíc žáků. V našem okrese se nejpilnějšími žáky stali právě žáci Základní školy ve Volarech. „Naši žáčci 4. A a B třídy získali prvenství díky tomu, že v soutěžním období v posledním říjnovém týdnu nahráli denně v průměru až 139 bodů na žáka,“ zhodnotila úspěch volarských dětí jejich učitelka.

Žáci získávají body v aplikaci pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček. Podali skvělý výkon, stali se okresními WocaBee šampiony a postupují do krajského kola. To už běží a končí 12. listopadu. Pokud budou úspěšní, mohou se probojovat do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu.