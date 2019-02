Volary – I když už jen ojediněle, stále platí ve Volarech pro některé panelové domy na sídlišti, že jsou tam paneláky hezké a městské.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Starostka Volar Martina Pospíšilová o jednom z posledních restů města vůči vzhledu jeho bytových domů ví. „Tohle zlidovělé srovnání už skoro neplatí, většinu panelových domů na sídlišti už máme jenom hezkých. Zbývají dva městské a jeden družstevní, ale v letošním roce budeme opravovat jeden z posledních našich paneláků, už máme vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele," potvrdila starostka. Město jako vlastník druhé poloviny domu by tak mělo udělat stejné úpravy, jaké si nechali udělat vlastníci první poloviny paneláku v místní části zvané Terezín.

Město počítá u domu vyměnit okna a balkony a zateplit fasádu. „Byli bychom rádi, kdyby se nám poslední panelový dům podařilo takto zkulturnit v příštím roce," dodala Martina Pospíšilová. Zdůraznila současně to, že s následnou privatizací bytů v těchto zbylých panelových domech ve vlastnictví města radnice nepočítá. „Nejsou ani navrženy k prodeji, takže bychom si je chtěli ponechat. To, co je v současnosti z hlediska privatizace rozjeto z minulosti. Máme několik neprodaných bytů s nájemníky a několik volných bytů, na které budeme vypisovat výběrová řízení. Výsledek bude záviset na poptávce, ale byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo nedokončenou privatizaci bytů v letošním roce dotáhnout do konce," dodala k prodeji městských bytů Martina Pospíšilová.