Volary – Volné prostředky na účtu zatím nechce zapojovat do rozpočtu pro příští rok vedení volarské radnice. Rozpočet, který pro rok 2016 schválili zastupitelé města v pondělí, proto počítá jen s nejnutnějšími výdaji a předem jasně danými náklady.

Městský úřad Volary. | Foto: Ilustrační foto: Deník

Ty zahrnují projektové dokumentace na tři investiční záměry. Ty již město zadalo a s jejich dokončením se počítá v příštím roce. „Další investice bychom řešili až v příštím roce rozpočtovými změnami,“ uvedla Martina Pospíšilová, starostka Volar, k návrhu rozpočtu pro rok 2016. V příjmové oblasti se musejí Volarští spokojit s nižší částkou. „Je třeba říct, že se postupně příjmy města snižují. Jen na výkon státní správy dostal tajemník o zhruba 750 tisíc korun méně, snižuje se i příspěvek z daní. Dokonce se uvažuje o tom, že bychom od roku 2017 neměli dostat ani korunu z daní fyzických osob, což by byla citelná ztráta v příjmech,“ podotkla starostka.



Nejvíce diskutovanou součástí volarského rozpočtu pro příští rok byla plánovaná revitalizace sídliště Míru. Zastupitel Jiří Cigánek se pozastavil nad tím, že dílčí drobnější záležitosti v minulosti město odkládalo s tím, že to nemá velký smysl, že je to složité z hlediska údržby nebo nároků na využití. „Ne že bych byl vyloženě proti. Je dobře, že to chceme vylepšit, ale jen aby se něco nevyprojektovalo a pak se neukázalo, že se to nezrealizuje, nebo se to udělá a nebude to k ničemu,“ poukázal zastupitel na možná úskalí.



V návrhu příštího rozpočtu mají Volarští obsaženu revitalizaci sídliště ve výdajích hned dvakrát. Část peněz dají na projektovou dokumentaci a dva miliony korun rovnou jako vlastní podíl pro případ žádosti o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. „Celkově by revitalizace zahrnovala horní část sídliště včetně zeleně, chodníků, mobiliáře, parkování, místa pro kontejnery, dětské hřiště a sportoviště pro děti i seniory. Projektujeme celé sídliště od Prachatické ulice až po Terezín. Ale v tuto chvíli by se realizovala první etapa pro lokalitu od prvního panelového domu po domy s č.p. 267 až 269. Budeme dávat žádost o dotaci a pokud uspějeme, můžeme získat až čtyři miliony korun, ke kterých bychom dali dva miliony korun z našeho rozpočtu. Pokud dotaci nezískáme, revitalizaci dělat zatím nebudeme, ale budeme mít hotový projekt a ty dva miliony můžeme investovat jinam,“ dodala starostka a doplnila, že dotace na revitalizace sídlišť by mělo ministerstvo vypisovat i v dalších letech. „Pokud by se nám podařilo uspět opakovaně, měli bychom vyřešeno celé sídliště.“ Pro rozpočet s navrženými prostředky pro projekt revitalizace nakonec zvedlo ruku všech patnáct zastupitelů.