Zajímavou besedu uvedl Jaroslav Pulkrábek vedoucí Kulturně informačního centra města Volary a přivítal zájemce o toto povídání, kterých se sešlo v horkém podvečeru dost.

Jan Měšťan seznámil, jak se k psaní dostal a uvedl o knize Písecká spojka Krále Šumavy zajímavý pohled. V roce 2015 se panu Měšťanovi dostaly do rukou zajímavé zápisky vzpomínek jednoho píseckého autodopravce, který v padesátých letech spolupracoval s několika píseckými lidmi a rovněž s Josefem Hasilem. A tady začalo poutavé vyprávění osudů, několika lidí z Písku a okolí a nechyběly místa i na Šumavě. Mnoho těch lidí bylo po roce 1948 stíháno a odsouzeno za spolupráci s Josefem Hasilem, ale i jen třeba za to, že prodávali holínky, nebo součásti oděvů bez poukazu aniž, by věděli komu, poněvadž mohli sloužit lidem co utíkají ze země pryč. Zápisky dával dohromady podle vyprávění tohoto autodopravce a z archívů a kombinoval, tak aby s toho byl ucelený příběh.

Písek, Lažiště, Volary, Pode Dvorský mlýn, Vlachovo Březí, České Žleby až za hranici Německa. Příběhy lidí, kteří utekli, ale i zůstali a jejich osudy i vzpomínka na boj s hlídkou pohraničníků u Soumarského mostu nechyběla. To, že pohraničníci si původně mysleli, že jde o Krále Šumavy Josefa Hasila byla pro ně dobrá zpráva, ale později zjistili, že šlo o jeho bratra Bohumila. Besedu zakončil Jan Měšťan rokem 1951, neboť to je rok, kdy Josef Hasil emigroval.

Kdo chce vědět víc musí do knihoven, nebo ke knihkupcům a knihu si přečíst. Na závěr byla zajímavá diskuse, kterou autor zakončil slovy Josef Hasil dnes stále žije v americkém Chicagu a je mu 91. let.

Ladislav Beran