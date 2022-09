Zhruba týden unikají do Volarského potoka neznámé látky, které ho znečistili. Prachatický deník na to upozornil Jiří Kovář z Volar: „Potok je silně znečištěný. Voda protékající městem včetně historického centra je zapáchá. Zjevně jde o splašky z kanalizace i s toaletním papírem a exkrementy.“

Už týden ve Volarech zjišťují, co je příčinou znečištění potoka. | Foto: foto poskytl redakci neznámý autor prostřednictvím FB

Místo sice zabezpečili hasiči a oznámení dostal odbor životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích a také policie, která únik splašků šetří. Zdroj nečistot stále není jasný. Místostarostka Volar Jana Bártová uvedla, že znečištění rozhodně nepochází z městské kanalizace. Ona i její kolegové z úřadu na místě byli osobně a znečištění zatím přisuzují úniku nečistot z okolních polí. „Tok prošli také rybáři, aby zhodnotili, zda nedochází k úhynu ryb. Nic takového se nepotvrdilo,“ popsala Jana Bártová. Ujistila, že obyvatelům nic nehrozí, zdroje pitné vody nejsou ohroženy. „I tak se musí zjistit odkud to jde. Zda jde o pochybení člověka, který si vypustil do potoka jímku, nebo jde o splach z polí po deštích,“ uvedla volarská místostarostka s tím, konečné slovo by měli mít odborníci na životní prostředí. Na nich je, aby určili příčiny znečištění.