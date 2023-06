Volarský bazén slaví čtyřicátiny. Voda cákala na všechny strany

Letos v červnu je to čtyři desítky let od chvíle, kdy byl do provozu uveden Plavecký bazén Volary. A protože čtyřicet znamená kulatiny, sluší se uspořádat oslavu. Při vodních hrátkách tak cákala voda ve volarském bazénu na všechny strany.

Vodní hrátky ve volarském plaveckém bazénu byly oslavou čtyř desítek let od jeho otevření. | Foto: Ladislav Beran