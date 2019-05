Pod střechou muzea se sešly destíky lidí, kteří byli zvědavi na to, co letošní expozice nabízí. Nové vedení Kulturního a informačního centra Volary v čele s Jaroslavem Pulkrábkem mělo na přípravu velmi málo času, i přes tento handicap se jim podařilo připravit pěkné expozice, dvě jsou úplně nové.

Slavnostní den zahájil starosta města Vít Pavlík, který představil nového ředitele Kulturního a informačního centra města Jaroslava Pulkrábka veřejnosti. Dále představil změnu v muzeu, které bude mít svého správce a novu otevírací dobu.

Po té se krátce představil Jaroslav Pulkrábek a představil také jednotlivé expozice. Dvě jsou úplně nové, a to Železniční kancelář, která poukazuje na příjezd prvního vlaku do Volar. Na na této expozici se velkou měrou podílel Stifterův pošumavský železniční spolek Vimperk za což ve svém slovu autorům poděkoval. Druhá je Domov a ruční práce, která ukazuje na domácnost našich babiček a prababiček. I tato se velmi zdařila. Tradiční expozice jsou Pochod smrti, Svět uniforem a vojenství, Zlatá stezka, Staré Volary ve fotografii a expozice z darů volarských občanů z domácností, jako kafemlejnky, různé ozdoby a nářadí. No a po té již Jaroslav Pulkrábek vyzval k prohlídce muzea a byl o ní velký zájem.

V rámci programu vystoupilo Saxofonové kvarteto ZUŠ Volary pod vedením umělecké vedoucí Kateřiny Pavlíkové. A na nejmenší návštěvníky čekalo divadlo O neposlušných kůzlátkách a po celý den mohly děti navštívit dílničku, kde si mohly kreslit, malovat i číst.

Nová muzejní sezóna ve Volarech je zahájena, stejně tak jako ta turistická, kdy pro turisty mimo muzea bude po celý týden otevřeno Informační centrum na náměstí. Tak tedy vážení turisté Volary vás vítají a ať se vám u nás líbí.

Ladislav Beran