Navíc několik exponátů poskytlo českobudějovické biskupství i prachatická farnost. Výstava připomíná 330 výročí posvěcení volarského kostela.

Vystavené exponáty jsou podle Jaroslava Pulkrábka, ředitel Kulturně informačního centra Volary, které muzeum spravuje, velmi cenné. Určit, který z nich je nejcennější ale nelze. „Záleží podle čeho to budeme posuzovat. Jestli podle ceny, stáří nebo vzhledu. Pro mě osobně ale vyhrávají předměty s příběhem. Třeba kalich, který Němci před odsunem zazdili do nepoužívaného komína, kde vydržel téměř půl století, než jej po pádu komunismu zase vyndali a vrátili do kostela. Nebo dvojice ornátů, které jsou spojeny s požárem Volar v roce 1863. Tehdy shořel i kostel s farou včetně liturgického oblečení. Volarské ženy pak obětovaly ze svých svátečních sukní, vest či šátků veškeré zlaté výšivky a věnovaly je na výrobu nových ornátů,“ řekl Jaroslav Pulkrábek. Tyto ornáty zaujaly již v roce 1913 tvůrce Soupisu památek Království Českého, kde jsou nejen popsány i s uvedeným příběhem, ale jsou zde dokonce zveřejněny jejich fotografie.

K některým exponátům má Jaroslav Pulkrábek i osobní vztah. „Tak třeba vystavená postel, která tvoří součást kněžského pokoje. V té jsem dlouhá léta sám spal. A pak je zde i několik předmětů, které doma dodnes používám a na výstavu jsem je zapůjčil,“ dodal Jaroslav Pulkrábek.

Mnoho exponátů bylo po dlouhá desetiletí ukryto ve skříních a uvedení do vystavovatelného stavu si vyžádalo stovky hodin práce a litry sidolu.

„Problém nastal při oblékání figurín. Figuríny jsou vysoké a urostlé, kněží bývaly baculatí a podstatně menší. Ale máme šikovné lidi a alby či další části oblečení ušili. Jenže teď chodí faráři, že se jim moc líbí a chtějí je také ušít. Druhým zádrhelem bylo, že dříve se složitě kolem pasu vázala jakási šňůra zvaná cingulum a nenašli jsme nikoho, kdo by to uměl. Naštěstí tu byl, jeden kněz z Polska, kde se přeci jen více drží tradice,“ pokračoval Jaroslav Pulkrábek.

Jak upřesnila Jitka Nachlingerová, drobných změn se dočkaly i expozice militarií a dopravy. Navíc z důvodů lepšího zabezpečení byl posílen kamerový systém i napojení na signalizaci.

Muzeum je otevřeno každý den vyjma pondělí od devíti ráno do páté hodiny odpolední. V sobotu 4. července se zde navíc uskuteční muzejní den s pečením chleba, komentovanými prohlídkami, dětským divadlem, projekcí starých fotografií, železničářskou módní přehlídkou a křtem nového volarského kalendáře.