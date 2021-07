„Do kamínkování se zapojily tisíce lidí po celé republice, a tak dámy knihovnice přispěchaly s vlastním vylepšením a přidat se mohou nejen Volarští, ale i turisté, kteří kolem knihovny jen projdou.

Před knihovnou stojí polička s kamínky a popisem, co mají zájemci o letní hraní udělat. Poličku nazvaly Knihokamínkovník. „Malované kamínky lidé vloží do volarské knihovničky a vezmou si odtud jiný kamínek. Náš Knihokamínkovník je založený na výměně,“ popisují knihovnice a zároveň vyzývají hráče, aby o Knihokamínkovníku řekli ostatním.

Kdo by nevěděl, o co s malovanými kamínky vlastně jde, tak je to jednoduché. Stačí kamínek pomalovat jakýmkoliv obrázkem a na jednu stranu napsat poštovní směrovací číslo bydliště autora. Pro Volarské je to 384 51 a vložit do poličky u knihovny. „Ten, kdo ještě připíše logo sociální sítě Facebook, a tam se přihlásí do skupiny Kamínky, může sledovat, jak se jeho kamínek pohybuje po různých místech republiky. Právě tam lidé vkládají fotografie nalezených kamínků a uvádějí místo nálezu a někdy i budoucí umístění,“ popsaly knihovnice.

Ve hře totiž nejde jen o samotné namalování kamínku, ale také o jeho umístění do přírody. I když je možné, že někteří si vyměněný kamínek nechají jako památku na návštěvu šumavského městečka. Tak třeba se u volarské knihovny objeví kamínek z druhého konce republiky. Hráči mají času dost. Knihokamínkovník je před knihovnou od 1. července a bude tam celé letní prázdniny.