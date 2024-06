Téměř plný volarský divadelní sál patřil nejmladším umělcům ZUŠ Volary, při Slavnostním koncertu volarské ZUŠ. Všichni vystupující předvedli, co se stihli za jediný školní rok naučit.

Koncert ZUŠ ve Volarech. | Video: Ladislav Beran

Slavnostní koncert Základní umělecké školy ve Volarech byl přehlídkou všeho, co se studenti stihli naučit za jediný školní rok. Zároveň však byl koncertem absolventským pro tři mladé muzikanty. Na příčnou flétnu se tak představil a absolvoval ZUŠ Volary Matyáš Rolčík, na bicí nástroje Dušan Včala a Matěj Mašek. Všichni tři mladí pánové vystoupili během slavnostního koncertu několikrát, aby dokázali, že si absolventský diplom opravdu zaslouží. „Jejich výkon byl úžasný,“ konstatoval spolupracovník Deníku, který zároveň pořídil fotodokumentaci Ladislav Beran.

Zdroj: Ladislav Beran

Slavnostním večerem provázela Petra Kaczková a samotný koncerta zahájily žestě Carpentiorovým Te Deumk. Mezi diváky nesměli chybět zastupitelé Andrea Nováková a Vít Pavlík, který je ředitelem ZUŠ ve Volarech a také učitelem budoucích malířů a kreslířů. Pochvalu dostali muzikanti z V-Bandu pod vedením Kateřiny Pavlíkové, kteří začátkem června získali na soutěži v Litvínově Zlaté pásmo v ústředním kole soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2023/2024 pro jazzové soubory a taneční orchestry.

Pěvecké sbory i sólistka na pódiu provedly Volaráky pohádkou

Samotný koncert se pak nesl v jedenácti hudebních vystoupeních, v nichž hudebníci předvedli perfektní výkony. Flétny, saxofony, bicí nástroje, žestě, trubky a na závěr V – Band. Velkým zážitkem večera byla Bohemia rapsody v podání flétnového souboru. Skvělou muziku předvedly soubory Sax Work Ladies, FluteCrew, Dumies. Závěr patřil V – Bandu, který zahájil stylově We Are the Champions od skupiny Queen.