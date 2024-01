Ve volarské galerii zahájili v pondělí 15. ledna novou výstavní sezóna. Zahájila ji výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Volary, který vede paní učitelka Jelena Varhanová. Děti výtvarného oboru ve věku 5 až 15 let vystavují své poslední práce.

Ve volarské Městské galerii vystavují žáci výtvarného oboru ZUŠ ve Volarech, které vyučuje Jeleny Varhanové. | Foto: Ladislav Beran

Výstavu uvedl ředitel ZUŠ Volary Vít Pavlík, který je kurátorem galerie a předsedou Asociace Jihočeských výtvarníků. Uvedl, že je potěšen pěknými a zajímavými pracemi dětí, které vystavují. "Je důležité vést děti k umění jako takovému ať již ve výtvarných oborech, nebo hudebních. Důležité je, že o umění jako takové mají zájem," řekl ředitel volarské ZUŠ. Poděkoval rodičům za to, že děti v jejich zájmu podporují a že přišli i na vernisáž jim v podstatě poděkovat za to, co již umí. "Umění je o posilování, ducha i mysli a jeho rozvoj je velmi důležitý," uzavřel Vit Pavlík svou úvodní řeč.

Paní učitelka Jelena Varhanová upřesnila: "Naše výstava je stylová a je projektem Housenky do světa. Co to ve zkratce znamená. Je to v podstatě přerod od vývoje k dalšímu a zejména jak my lidé čekáme, co s té nepěkné housenky vyklube za krásného motýla." Nezapomněla poděkovat za klavírní doprovod slečně Kaczkové.

Výstavu žáků výtvarného oboru ZUŠ ve Volarech je možné v Městské galerii ve Volarech vidět denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Za fotografie ze zahájení výstavy děkujeme Ladislavu Beranovi.