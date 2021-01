Zdroj: Deník

Až ve 20. letech a začátkem 30. let minulého století byl vypracován projekt. Se stavbou se začalo v roce 1934 započato se stavbou, letos v červenci to tak bude 87 let. Stavební kámen (žula) se dovážel sem lanovkou z malého lomu na Kobylí hoře u Žernovic. V údolí řeky Blanice se pracovalo nepřetržitě až do září 1938, kdy byla stavba přerušena mobilizací. Opět se pracovat začalo v dubnu 1939. Dokončení stavby Husinecké přehrady se datuje k 23. červnu 1939 byla hráz předána do užívání. I během stavby bylo místo s vyhloubenou jámou několikrát zatopeno. Náklady na výstavbu dosáhly 16 miliónů korun.

Během roku 1939 byl na přehradě zástupce státního dozoru, který zároveň vykonával funkci hrázného. Prvním oficiálně jmenovaný hrázným byl od roku 1940 do roku 1959 Jaroslav Petr. Druhým byl v letech 1960 až 1974 František Kysela. Třetím hrázným v pořadí byl husinecký rodák Jan Bredl, který hrázného vykonával přes čtvrt století v letech 1975 až 2001. Po něm funkci hrázného převzal Bedřich Křivánek.

Husinecká přehrada:

- Zděná hráz je vyklenutá proti vodě.

- Tížní strana je postavena z lomového kamene, líc z řádkového zdiva.

- Hráz je vysoká 34 metrů, v koruně má délku 197 metrů.

- Vodní plocha činí 61 hektarů a maximální hloubka je 25,5 metru.

- Maximální objem přehrady se počítá na 6,55 miliónu m3 vody.

- V letech 1939 – 1945 hrází probíhala hranice protektorátu Čechy a Morava.