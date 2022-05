Aquaponií, vlivem farmak a drog ve vodě na vodní organismy či jak lépe okysličit kádě s rybami během výlovu se například momentálně zabývají vědci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU). „Aquaponický systém je technologie, které propojuje chov ryb s pěstováním rostlin bez využití půdy,“ přiblížil Miroslav Boček, kreativní manažer z FROV JU a lektor enviromentální výchovy. „Tento postup se technologicky rozvíjí zejména pro oblasti s nedostatkem úrodné půdy a vody. Je to recirkulační systém, kdy výživu rostlin, například zeleniny, poskytují exkrementy ryb a voda se protékáním kořenovými systémy čistí a vrací se zpět k rybám.“ Svou práci prezentovala i laboratoř enviromentální chemie a biochemie, která se hodně zabývá analýzou mikropolutantů ve vodě. „To jsou léčiva, antikoncepce, drogy, které čistírny neodbourají. Dostávají se tak do vody a působí na vodní organismy,“ vysvětlil Miroslav Boček. „Zjistilo se třeba, že v místech, kde do toků vtéká voda z ČOV, jsou pstruzi závislí na pervitinu,“ přidal zajímavost. Pracovníci a studenti fakulty se věnují i zavádění nových čistírenských technologií, které by tyto látky měly odbourat. „Jeden kolega vymyslel aerační vložku, je to jeho patent,“ vyzdvihl manažer. „Jedná se o speciální káď, která napomáhá tomu, aby při výlovech byly ryby v kádích lépe zásobené vzduchem a poklesla jejich úmrtnost. A to nejenom kaprů, ale i jiných druhů ryb, protože při výlovech často ty méně zajímavé ryby ve velkém hynou.“

Zájemci včetně rodin s dětmi se zájmem využili sobotního dne otevřených dveří ve Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Střední rybářské škole a Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie i genetickém rybářském centru, kde se v sádkách vynořovaly z vody hřbety mohutných jeseterů. „Jesetery chováme, protože tu máme vědecko výzkumné laboratoře, které se zabývají genetikou, rozmnožováním a prakticky fyziologií jeseterovitých ryb,“ vysvětlil David Gela, akademický pracovník Genetického rybářského centra FROV JU. „Jsme součástí mezinárodních vědecko výzkumných projektů díky úspěšnosti našich výzkumníků i studentů. Jeseterovité ryby se nám daří rozmnožovat.“ Vodňanské genetické centrum se pyšní nejrozsáhlejší kolekcí jeseterovitých ryb v celé Evropě. „Chováme tu jedenáct druhů chrupavčitých ryb od veslonosů po severoamerické druhy jeseterů, evropské a euroasijské druhy a máme tu i druhy z Asie,“ řekl David Gela. „Mezi nimi samozřejmě také vyzu. Tu máme jako genový zdroj pro Českou republiku, máme genofond generačních vyz, které jsme schopni rozmnožovat. Je tu 140 velkých vyz, což není málo.“

Programu rybářských dnů se nemohla vyhnout ani řeka Blanice, jejíž pravý břeh lemovalo zhruba sedm desítek rybářů, účastníků rybářské soutěže. Počasí toho dne si pochvaloval důchodce Zdeněk Vlček. „Chytil jsem kapra 54 cm,“ řekl. „Ale támhle na špici prý kluci chytili až dvacet kaprů. Lepší počasí než dnes ani nemohlo být, škoda že závody v poledne končí.“

Ryb si ale musely užít i chuťové buňky. Ve stáncích na náměstí byly k mání různé druhy ryby uzené, kapří řízky, kapří hranolky, siveni, rybí polévka, rybí saláty, ale i ukázky filetování ryb. Nechyběly ryby živé včetně karasů a cejnů. A inspirací, jak si ryby na talíř upravit, mohou být vítězné recepty kuchařské soutěže vodňanského učiliště v netradiční úpravě této ryby nazvané Vodňanský kapr. První místo získalo menu Krémová kapří polévka s chipsem, Pečený kapr na dýňových semínkách se špekovým kuskusem, petrželovou pěnou a glazírovanou zeleninou, jehož autory jsou žáci Natálie Karalová a Jan Pereš ze SOU Kaplice. Druhé místo náleží vodňanskému týmu Vlastimil Plíšek a Valerie Anna Kuncová ze SOU služeb Vodňany, který připravil Jihočeskou rybí polévku a Španělský závitek z kapra s bylinkovými máslovými noky. „Ty filety se musí hodně prokrájet, aby v nich nebyly kosti, ale tento recept měl úspěch,“ ujistila vedoucí odborného výcviku Miroslava Vavrušková. Třetí místo patří družstvu z Horažďovic.