V pondělí 15. července opustí prachatický bazén poslední řemeslníci. Prachatickému deníku to řekla Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, které krytou plaveckou halu spravuje. „Stavební práce tím skončí. Do konce července ještě bude čas na úklid a odstranění případných vad a nedodělků,“ upřesnil Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic MěÚ Prachatice.

V prvním prázdninovém týdnu, kdy redaktoři bazén navštívili, panoval čilý stavební ruch, ale veškerá technologická zařízení, jako čistící filtry či podvodní vysavače, jela na plné obrátky. „Voda ve velkém bazénu už je čistá. Zatím se zdá, že vše funguje, jak má,“ ujistila Radovana Kutláková. Sauny, které jsou v přistavěné části plavecké haly, hřály a v odpočinkových částech saunového světa chybělo vybavení a venkovní ochlazovací jezírko ještě nemělo finální podobu. Barevné skříňky v šatnách jsou na svých místech, v některých umývárnách chyběly namontovat sprchové baterie. V malém bazénu přibyla skluzavka, děti si nově sednou na vyhřívané lavice obložené mozaikovou dlažbou. Spotřebiči vybavený bufet čeká na nového nájemce, tělocvična v patře je kompletní a má nové stroje. Ve vstupní hale přibude sezení a herní prvek pro děti.

Přes speciálně přestavěné šatny rovnou do malého bazénu, za pomoci „schodolezu“ i do velkého, mohou nově handicapovaní návštěvníci prachatického plaveckého bazénu. Přístup bez bariér mají také do saunového světa.

Bufet přístupný pro všechny návštěvníky, jak z bazénu, tak jen ze vstupní haly. „Nedovolíme jít do bazénu s jídlem, ale maminky si časem budou vychutnávat třeba kávu na venkovní terase za malým bazénem,“ řekla Radovana Kutláková, ředitelka bazénu. Na úpravu terasy ale bude čas a peníze nejspíš až příští rok zjara.

„Do konce července bude vše hotové a uklizené,“ ujistila Radovana Kutláková. Ta plánuje nejprve do bazénu pustit Prachatičáky takzvaně „na čumendu“. Na polovinu srpna chystá den otevřených dveří. „Chceme, aby lidé věděli, jak se bazén změnil. Interiér je moderní, velmi nadčasový a plně bezbariérový,“ řekla. Hned po dni otevřených dveří pak bazén otevře pro veřejnost. „Půjde o zkušební provoz a bude zdarma,“ doplnila ředitelka Sportovního zařízení Prachatice. Prozradila, že ještě před samotným otevřením pozvala ředitele všech jihočeských krytých bazénů na prohlídku. „Někdo ještě může před ostrým provozem poradit, co doplnit nebo takzvaně vychytat mouchy,“ věří.