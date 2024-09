Řeka Blanice dosáhne ještě během pondělního večera opět třetího povodňového stupně. Intenzivní déšť zvyšuje hladinu vodního toku každou hodinu o zhruba pět centimetrů. Odhady ale ukazují, že Blanice bude kulminovat kolem druhé hodiny ráno v noci na úterý na přibližně 190 centimetrech. Nejvyšší hladiny v sobotu 14. září dosáhla kolem čtvrté odpoledne, a to 221 centimetrů. Pak začala rychle klesat. V souvislosti s tím se podle dat z Povodí Vltavy a ČHMÚ zvyšuje také hladina vody na Husinecké přehradě, která od nedělního rána teče přelivem. Průtok vody kolísá podle intenzity deště a přítoku na přibližně třiceti metrů krychlových za vteřinu.

Na třetím stupni povodňové aktivity je Blanice v Husinci, tedy pod Husineckou přehradou. Voda se ale zatím drží v korytě a pokud bude protékat jako dosud, tak to i zůstane. I vylití řeky došlo jen na louce u bývalé chatové osady. Tam ale žádné škody nehrozí. Vedení města Husinec i tak uzavřelo u chatové osady lávku pro pěší. Nechá preventivně posoudit její technický stav.

Voda z Blanice zatím neničí obydlí ani ve Strunkovicích nad Blanicí. Poškozené je ale fotbalové hřiště a další části sportovního areálu. Strunkovičtí věří, že to tak zůstane. Napovídá tomu i předpověď počasí. Srážky by mohly v pondělí večer pomalu ustávat. To by mohlo situaci uklidnit.

Správci Národního parku Šumava stále nedoporučují vstup do lesů. „Na mnohých místech velmi podmáčená půda a kořenové systémy stromů se tak stávají méně stabilními. Proto doporučujeme plánovat výlety mimo lesní porosty, případně je na místě velká obezřetnost, “ uvedl mluvčí parku Jan Dvořák. Zároveň řekl, že splouvání Vltavy je uzavřeno. Hladina Teplé Vltavy je až příliš vysoká a průtok velmi silný. „Nechceme přidělávat práci záchranným složkám, zůstává splouvání Teplé Vltavy uzavřené do odvolání,“ řekl Jan Dvořák.