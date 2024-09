Měření hladiny vody na tocích na Prachaticku je v pátek ráno zatím v normálu. Žádné z problémových míst, jako je Vltava v Lenoře, Blanice v Podedvorech a u Blanického mlýna hlásí setrvalý stav. Předpovědní modely ČHMÚ ale ukazují, že třeba Blanice v Podedvorech může už v sobotu 14. září kolem vystoupat na třetí stupeň povodňové aktivity (SPA). Podobně na tom může být také Teplá Vltava v Chlumu. Zhoršit situaci může nasycení půdy vodou, která je na Šumavě nejvyšší v celé republice.

Data ČHMÚ ukazují, že za posledních 24 hodin nejvíce napršelo v Tisovce u Ktiše (22,5 mm), ve Zbytinách (18,5) a v Husinci (18,2 mm). V důsledku dalších vydatných srážek během pátku meteorologové očekávají od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. „Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. V povodích, kde budou 24hodinové úhrny přesahovat hodnoty nad 120 mm, předpokládáme i možnost výrazného překročení limitů pro 3. SPA. Situaci budeme průběžně upřesňovat,“ uvedli.

Na případnou velkou vodu se připravují města, obce i dobrovolní hasiči. Například ti ve Vimperku nachystali pytle s pískem. Mají jich na dvě stovky k okamžitému použití. Podobný úkol dostali také městští strážníci v Prachaticích.

Do lesa nechoďte

V pátek večer se má podle předpovědi k dešti přidat také silný vítr. Hrozí vývraty a pády stromů. Vítr může v nárazech dosahovat až devadesátikilometrové rychlosti. Lesy ČR vyzvali turisty, aby zvážili, zda se vydat do lesa, a zejména do svažitého terénu, kde může dojít během těchto dní k sesuvu půdy. „Nevystavujte se proto zbytečnému riziku,“ vyzývají. Meteorologové zároveň s varováním pro pohyb venku a to jak pro pěší, tak pro řidiče.