Prohlédněte si fotky rozlité Polečnice:

Ještě ve čtvrtek dopoledne zůstal pod vodou především areál ČEVAKu, který se proměnil v jeden velký bazén plný kalné vody. Voda zatopila přízemí administrativní budovy a garáže na dvoře, které mají v pronájmu někteří podnikatelé. Voda se tak dostala i do tamní autoopravny a právě kvůli ní přijeli dopoledne na místo krumlovští hasiči. „Preventivně nás zavolal provozovatel, protože má uvnitř uskladněný olej, tak aby se nějaká nebezpečná látka nedostala do vody. Zatím ale neuniká,“ ujistil Pavel Rožboud, ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově, který objížděl region a zjišťoval situaci.

„Volal mi kolega v jednu hodinu v noci, že už Polečnice začíná přetékat,“ líčil Jiří Bicek, vedoucí provozního střediska ČEVAK. „My jsme ale měli všechny cenné věci odvezené na kopec, protože byl vyhlášený 2. povodňový stupeň. Když už to teče, tak už s tím nic neuděláte. Ráno jsme přijeli do práce – a takhle to vypadá. Takže vyklidíme bláto a vše, co je potřeba, a pojedeme dál.“ Pracovníci ČEVAKu nejsou povodní až tak zaskočeni, pod vodou v tom místě nejsou poprvé. Nicméně voda z Polečnice strhla kus plotu a údajně odnesla jedno zaparkované auto o notný kus dál. „Nevím, ale je to možné. Při minulé povodni sem připlavala dvě auta bůhví odkud,“ podotkl Jiří Bicek.

Obhlédnout situaci přišel důchodce Antonín Šesták, který bydlí v Dobrkovicích vedle Polečnice. „V noci nám na telefon přišlo varování, že voda stoupá. Asi nejhorší to bylo ve tři hodiny. Kousek od nás se voda dostala na komunikaci, asi do výšky deseti centimetrů, ale my máme dům na skále, takže u nás dobrý.“

Voda zaplavila i část krumlovského zahradnictví a propláchla tenisový areál. Protipovodňový val ani pytle s pískem vodu nezastavily. Některé kurty Tenis centra jsou pod vodou, voda zaplavila šatny také sousedního Tenisového klubu. „Je to stejně zaplavené, jako to bylo naposledy před zhruba devíti deseti lety,“ konstatoval předseda Tenisového klubu Miroslav Toman. „Voda vystoupala na tu samou hladinu, jako tenkrát. V budově jsou škody. Na dvorcích to tak hrozné není, samozřejmě antuka je odplavená, práce tu na tom zase bude dost. Uvnitř máme šatny, stoly, ledničku a další vybavení, tady také nějaké nářadí. To všechno bude zase na výměnu. Před budovou stála zídka, ta spadla, nápor vody nevydržela. Zase to přišlo náhle z nějakého přívaláku a zase se nestíhalo nic udělat. Nevím, jestli se už městu podařilo zrealizovat všechna protipovodňová opatření. Myslíme, že se sem ta voda dostala kanály.“

Voda se dostala do ubytovny

Rušnou noc zažili turisté ubytovaní v ubytovně v tenisovém areálu. Tu zaplavila voda do výšky kolem tři čtvrtě metru, stejně tak auta na parkovišti. To znamenalo jediné – voda se dostala i do ubytovny. Ve čtvrtek dopoledne již opadla, takže uvnitř probíhal intenzivní úklid. „Uplynulo devět let, a je to tady zase,“ povzdychl si majitel penzionu František Poláček. „Kdybychom byli varováni dřív, tak jsme zajistili pytle s pískem, dali je před dveře a nemuseli jsme tu mít ani kapku. Dozvěděli jsme se to v 1.30 hodin, že nám teče voda do ubytovny. Takže když jsem přijel, už to tu bylo zatopené. Tak jsme probudili a vyvedli ven hosty. Jedni tady utopili támhleto auto. Honem uklízíme, protože začíná sezóna a čekáme další turisty. Tři roky jsme rekonstruovali – a teď tohle. Koberce jsme museli vyházet. Uvnitř bylo deset centimetrů vody.“ Ubytovna tak nyní zažila třetí povodeň. Navíc povodeň v roce 2002 Františku Poláčkovi sebrala restauraci na zimním stadionu.

Pod vodou se ocitla i sportoviště

Pod vodou se ocitl i fotbalový stadion. Atletický ovál byl pod vodou ještě ve čtvrtek dopoledne. „V noci nám volal starosta. Než jsem se sem dostal z Kájova přes Lazec, bylo půl třetí,“ vyprávěl Zdeněk Šváb mladší. „Uklidili jsme traktory, sekačky, odvezli jsme je na bezpečné místo. Všude byla voda. Teklo to od plaveckého stadionu kolem gymplu a nateklo nám to do areálu. Na hřišti bylo asi 50 cm vody. Byli jsme tu asi ve třech lidech. Pak už jsme nemohli dělat nic, jenom to sledovat a čekat. Od 8 do jedné v noci se nic nedělo. Pak to přišlo. Hodně moc udělal Tomáš Šimek (správce zimního stadionu), který zavčasu zahájil přípravy na příchod velké vody.“

Rychlou revizi sportovišť ve čtvrtek prováděl místostarosta Martin Hák. „Díky duchapřítomnosti lidí z ProSportu a zimáku bylo zapytlováno, takže se voda vůbec nedostala do zimního stadionu. Tam není nic, ten je ochráněný,“ shrnul „Také bazén a sportovní hala jsou bez vody. V Tenis centru se voda zastavila asi deset centimetrů před halou a spláchla hlavně centrální kurt, tam je rybník. Tam už probíhá úklid parkovišť od bahna. Na fotbalovém stadionu je pod vodou atletická dráha, tam se čeká až voda opadne. Beachvolejbalovými kurty se také voda prohnala, tam je to otázka vyschnutí a doplnění materiálu. Kemp Fox to také přežil bez zásadnějších škod. Voda se prohnala na plné obrátky Jelení zahradou, koše discgolfového hřiště jsou nepoškozené, bude třeba očistit odpalovací koberce.“